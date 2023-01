Clara Chía vuelve a atacar y le roba otro hombre a Shakira

Shakira continúa en Barcelona, contra sus propios planes y por obligación familiar –se dice que por el estado de salud de su padre–, pero mientras tanto, se le está haciendo muy cuesta arriba la convivencia en la misma ciudad que su ex pareja, Gerard Piqué, y la nueva novia de este, Clara Chía Martí. La joven de 22 años vive un sueño con su novio, con la cantante colombiana teniendo que superar más pérdidas más allá de la del padre de sus hijos, en favor de la modelo e influencer catalana.

La presencia en Barcelona de Shakira se justifica por sí misma con el acompañamiento a su padre, William Mebarak, que tiene problemas importantes de salud que le impiden viajar a un nuevo destino. Shakira quería marcharse a principios de año junto con sus hijos a Miami, donde establecerán cuando se pueda su nueva residencia, pero por el momento ha elegido quedarse en la Ciudad Condal para estar cerca de su familia, aunque esto conlleve también, de alguna manera, estarlo de Piqué y Clara Chía.

Las últimas noticias habrían llegado a Shakira a la vez que a los medios de comunicación, y tienen relación con una contratación por parte de Piqué y Clara Chía que habría hecho mucho daño a la colombiana. El cocinero privado de Gerard y Shakira abandonó la casa de la cantante una vez sellado el acuerdo de divorcio entre ambos, con la excusa de que quería dedicarse a proyectos profesionales propios y abrir un restaurante que centraría todo su tiempo. Sin embargo, todo habría sido una mentira y este estaría trabajando ahora para Piqué y Clara Chía en la casa que comparten ambos.

Así lo cuenta el medio Infobae, que relata en un artículo que el chef es el que les prepara las comidas y las cenas en el piso que ambos comparten en Barcelona, mientras Shakira, en la misma ciudad, se ha quedado sin cocinero. «Uno de los empleados más cercanos a la cantante se quedó con el exfutbolista y su nueva novia. Es una segunda traición a la colombiana, pues se trata de su chef personal. Mientras avanzaba el proceso de separación de la cantante y el exfutbolista, el chef, aún siendo el empleado de Shakira, era quien preparaba el desayuno de la nueva novia de Piqué». A Shakira, claro, le parecería una falta de respeto toda la situación, así como que el chef le haya cambiado, de alguna manera, por Clara Chía Martí.

El secreto del chef, desvelado por el hijo de Piqué

En principio, Shakira no tendría que haberse enterado de este movimiento, pero ahí aparece el elemento clave para la polémica, y no es otro que el hijo mayor de la ex pareja, Milan Piqué Mebarak. A sus nueve años, el chico, como demostró en un directo de Twitch de Piqué recientemente, tiene desparpajo por doquier, pero ello le habría llevado a contarle a mamá que el cocinero que le prepara la comida en casa de papá es el mismo que durante muchos años trabajó para ella, pero que ahora prefiere hacerlo para su ex pareja y para Clara Chía Martí.