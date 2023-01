Shakira: el videoclip de su esperada colaboración con Karol G ya está rodado

En los próximos meses podría ver la luz una colaboración que probablemente pondrá patas arriba la industria musical. La unión musical entre Shakira y Karol G cada vez está más cerca, y son muchas las voces que afirman que las artistas ya tendrían el videoclip grabado.

Este 2023 Shakira se ha propuesto revolucionar el panorama musical a nivel internacional, y tras el éxito de su colaboración con Bizarrap en la BZRP Music Sessions #53, llena de dardos para su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué, la artista ya tendría lista su próxima colaboración.

En esta ocasión, Shakira habría optado por una colaboración femenina, y no sería con otra artista que con Karol G. De esta forma, las dos estrellas de la música colombiana se unirían en una misma canción, haciendo realidad el deseo de millones de fans.

Tras semanas de rumores desde la exclusiva de El Periódico de que ambas artistas ya habrían grabado el videoclip de su colaboración, en las redes sociales no dejan de aumentar las noticias sobre esta posible colaboración.

De hecho, tras las últimas declaraciones de Keitlyn, con quien la artista de Barranquilla compuso sus últimas canciones, todo parece indicar que Karol G y Shakira lanzarán muy pronto este tema. Una canción en la que no hay duda de que el empoderamiento femenino será el gran protagonista.

Producer and songwriter Keityn, who works with Shakira and Karol G, has posted on Instagram and Twitter:

“Este año en la musica es de las mujeres, bye. Les comparto mi pronstico 👸🏼👸🏻👸🏽” pic.twitter.com/rAwqxXEWqI

— shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) January 23, 2023