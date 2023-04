Sale a la luz la tajante respuesta de Alonso por radio cuando le pidieron hacer esto con Hamilton

Fernando Alonso volvió a demostrar en el Gran Premio de Australia que es un auténtico experto en la materia. No sólo en la conducción, sino también en la gestión de los neumáticos, de la distancia con sus rivales y de todo lo que rodea a la carrera. A sus 41 años, el asturiano se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera de la mano de un Aston Martin que le ha devuelto a los puestos más altos de la parrilla.

En la carrera de este domingo, Fernando Alonso se subió al podio por tercera vez consecutiva en este inicio de campeonato, pero podría haber sido segundo si hubiera pasado a Lewis Hamilton. No obstante, el Mercedes del inglés se mostró realmente fuerte en pista y el Aston Martin no pudo darle caza. El asturiano no lograba entrar en zona de DRS, pero desde el muro le pedían un esfuerzo: «Creemos que vale la pena intentar apretar para pasarle». «Estoy apretando», respondía Alonso por radio.

Pocos después, declaró también por radio la imposibilidad de acercarse a Hamilton: «Difícil acercarse. La carrera es larga. Tenemos a un Mercedes y a un Ferrari fuera. Quiero estar protegido, nos quedan muchas vueltas con estas ruedas».

Fernando Alonso también peleó con Carlos Sainz, quien le pisaba los talones por detrás, pero también si entrar en zona DRS: «¿Dónde ha pasado Sainz a Gasly?», preguntaba a su ingeniero. Por último, al finalizar la carrera, preguntó también por radio los puntos que habían logrado sus rivales: «¿Cuántos puntos han logrado Ferrari y Mercedes?».