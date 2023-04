Fernando Alonso ve peligrar la ’33’ después de una impugnación a una de sus victorias

La victoria 33 de Fernando Alonso en Fórmula 1 podría tardar un poco más de lo esperado en llegar. Esto se debe a que su ex compañero de escudería en Ferrari Felipe Massa estudia impugnar el resultado del Mundial de 2008 por el escándalo acontecido en el GP de Singapur de aquella temporada, donde el piloto asturiano ganó la carrera después de que Nelson Piquet sufriera un accidente al recibir por parte de Flavio Briatore la orden de que se estrellara contra el muro para que ganara su compañero.

Esta posible protesta por parte del ex piloto brasileño surge poco tiempo después de que Bernie Ecclestone, quien presidía la F1 en aquella época, admitiera que, aunque tenía consciencia de lo ocurrido, no quiso tomar ninguna medida al respecto para no ensuciar el nombre de su competición. Massa en aquel entonces ya pertenecía a Ferrari y quedó decimotercero de la prueba en el circuito de Marina Bay, para la que partía desde la pole.

«Decidimos no hacer nada. Queríamos proteger el deporte y salvarlo de un escándalo enorme. Por aquel entonces, había una norma según la cual la clasificación de un campeón del mundo era intocable después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA a final de año. Así que a Hamilton se le entregó la copa y todo fue bien», admitió Ecclestone.

El ejecutivo reconoció por tanto que, según los estatutos de la F1, la carrera de Singapur debió ser invalidada, al igual que los resultados de la misma, y no debió contabilizar para el desenlace de dicho Mundial. A su vez, dejó claro que el título de aquel año lo debería haber ganado Massa en vez de Lewis Hamilton.

Fernando Alonso tendrá otra oportunidad de hacerse con ese ansiado triunfo en la próxima cita del calendario de la F1, en el GP de Azerbaiyán. De ganar la carrera y firmar su victoria número 33, tendrá que aguardar al menos un tiempo para comprobar tanto si el piloto brasileño impugna finalmente dicha prueba como si se le da la razón y queda invalidada.