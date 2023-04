Aston Martin pone fecha a la victoria 33 de Fernando Alonso

Aston Martin se marcó un plazo de tres carreras para valorar el nuevo AMR23. Pasado este tiempo, la escudería británica ya sabe en qué punto está, dónde flaquea, dónde debe mejorar y en qué circuitos podría conseguir Fernando Alonso la victoria 33. El director deportivo del equipo, Mike Krack, ha confirmado que el circuito de Mónaco es un trazado que se adapta muy bien a las condiciones de su coche y un lugar ideal para que el asturiano logre el triunfo.

El español ya sabe lo que es ganar allí, lo logró en dos ocasiones (2006 y 2007). De momento, en estas tres primeras carreras Aston Martin se ha consolidado como uno de los mejores equipos de la competición. Los británicos son segundos en el Mundial de Constructores con 65 puntos, nueve más que Mercedes, tercero, y 39 más que Ferrari, cuarto. Aunque sus rivales han mejorado notablemente como se vio en Australia tras el podio de Hamilton y la buena carrera de Sainz pese a la sanción.

Tras la prueba en Albert Park, Krack hizo una valoración del monoplaza y de dónde cree que pueden ser más fuertes: «Creo que hay algunas pistas en las que la combinación de este piloto (Alonso) con este coche puede ser aún más mágica». Ahora comienza una carrera por mejorar el AMR23 e intentar seguir siendo más fuertes que sus rivales. Teniendo en cuenta dónde sufre más el Aston Martin y cuáles son sus puntos, el periodista dijo una serie de trazados donde Fernando Alonso podría lograr la 33.

«Venga, intentaremos Mónaco», dijo Mike Krack durante una entrevista en DAZN F1. Mónaco será la séptima cita del Mundial y tendrá lugar el próximo 28 de mayo. «Tenemos deficiencias en rectas muy largas, no es ningún secreto. Lo hemos visto y tenemos que trabajarlo mucho. En las pistas donde esto no cuente tanto es donde podemos tener más confianza, pero ser rápido en estas carreras no lo es todo. Hay que ser rápido, hay que terminar, no cometer errores y, después, ver cuál es el resultado», añadió.

Aston Martin confirma su candidatura

Respecto al diagnóstico del monoplaza, el director deportivo de Aston Martin confirmó que está para pelear con los grandes: «Creo que el coche es bueno. Hemos sido competitivos en las tres primera carreras, así que creo que podemos confirmarlo. Ahora empieza una carrera por el desarrollo con los otros equipos, quién pueda traer mejoras y cuándo. Será difícil mantenerse con los grandes jugadores. No estamos luchando con equipos pequeños, estamos luchando contra equipos muy grandes, muy experimentados y con grandes infraestructuras, pero lucharemos. Somos un equipo lleno de gente muy dedicada a su trabajo, que además es buena. No nos vamos a quedar cruzados de brazos».