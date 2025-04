Rubiales denuncia a Tebas ante el TAD y pide su suspensión por «infracciones muy graves»

Los problemas se le acumulan a Javier Tebas. Luis Rubiales, ex presidente de la Federación Española de Fútbol, ha elevado una denuncia ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) poniendo de manifiesto infracciones «muy graves» del máximo responsable de la Liga. Los hechos se remontan a mayo de 2022 cuando Tebas maniobró a través de una trama para derrocar al dirigente granadino dando origen al caso Supercopa.

Rubiales ha movido ficha antes de que los hechos prescriban y aporta múltiples pruebas en una denuncia a la que OKDIARIO ha tenido acceso. Entre ellas, el ex presidente de la Federación destaca el intento de soborno que hizo Tebas sobre el entonces empleado de la Federación Miguel García Caba para conseguir información confidencial de la entidad, así como del Real Madrid.

«La gravedad del hecho constitutivo de la infracción resulta extraordinario en cuanto supone la utilización de un tercero (Miguel García Caba) a quien se insta a infringir tanto la Ley, como sus propios deberes laborales e institucionales», destaca el abogado de Rubiales en la denuncia, José Enrique Rodríguez Zarza.

Tebas intentó conseguir los favores de García Caba a través del ofrecimiento de un precontrato de 150.000 euros. El presidente de la Liga, como se escucha perfectamente en los audios publicados por OKDIARIO, quiso captar al entonces Vicesecretario General de la RFEF para que le aportase «información y documentos» confidenciales de la entidad.

«El mero ofrecimiento o sugerencia de dinero o de un contrato como moneda de cambio de la actuación ilícita solicitada cumple con el umbral requerido para constituir un abuso de autoridad en virtud de la legislación anticorrupción en general y de la norma española deportiva, en particular. Destinar fondos de su organización (La Liga) para costear este tipo de operaciones y reuniones supone un abuso de autoridad y de su cargo», asevera el escrito.

En una entrevista con este periódico justo después de los hechos, Miguel García Caba destacó que «desde la primera llamada, no han parado de pedirme que haga cosas que a mi juicio eran irregulares, y que no hice. Estaban como locos pidiendo ‘munición y papeles’ para crear ese relato y presionar al CSD con el fin de acabar con Rubiales. Y querían que fuera rápido porque estaban convencidos de que esa semana, que era la previa de la asamblea general de la RFEF, era clave para liquidarlo», dijo el abogado.

«Me piden información de WhatsApps, telegrams y correos y yo les digo que eso podría comprometer mi puesto de trabajo. Ellos no tardan ni un segundo en garantizarme un trabajo en la Liga a cambio de esa información. A mi juicio, Javier Tebas intentó comprarme. Otra irregularidad que me pidieron fue realizar un volcado de toda la información confidencial de la que disponía en esos momentos. Francamente, no soy especialista en derecho penal, pero lo que proponían no me olía nada bien. Y la cosa no se quedó ahí. Traspasaron todos los límites cuando me pidieron entrar en los servidores de la RFEF», culminó García Caba en una conversación con este periódico en 2022.

Recientemente estos hechos fueron refrendados en este periódico por otro de los cooperadores de Javier Tebas en la trama para echar a Luis Rubiales. El presidente de Cenafe, Miguel Galán, aseguró que «todos confabulamos para acabar con Rubiales y eso derivó en la querella de la Supercopa» dejando claro que en aquella época se recurrió a todo tipo de métodos para derrocar al entonces presidente de la RFEF.

«Hay que ver el contexto. Esto era una guerra. Yo me habría sentado con Miguel García Caba si me hubiese ofrecido información sobre Rubiales. Ahora parece que no hay nada, pero fue una guerra con detectives privados, amenazas, denuncias, querellas y cada uno hace lo que puede. Él me ponía detectives privados y nosotros buscábamos información a empleados de ellos», afirmó Galán en OKDIARIO.

Los otros frentes abiertos de Tebas

Rubiales denuncia estos hechos que considera que son «muy graves» solicitando al TAD que incoe expediente disciplinario a un Tebas que actualmente se encuentra apercibido. Hay que recordar que el jefe de la patronal de clubes ya fue amonestado por este mismo Tribunal por no informar pertinentemente al Real Madrid en los acuerdos que alcanzó la Liga con el fondo CVC.

El club blanco ha denunciado también recientemente a Tebas por no guardar el secreto de las deliberaciones de la Asamblea de la Liga después de publicar a través de las redes sociales el voto secreto del Real Madrid en una cuestión sobre árbitros. Dicha denuncia ya se encuentra en estudio por parte de un TAD que podría inhabilitar a Tebas en las próximas fechas.

A esa denuncia se une una posible vulneración las obligaciones normativas de Javier Tebas como presidente de la patronal, tras la publicación de una nota informativa de la Liga el 2 de abril, que revelaba detalles económicos sobre el FC Barcelona relacionados con una operación de palcos VIP. A estos problemas se añade ahora la denuncia de un Rubiales que va a por todas en este caso.

El ex presidente de la RFEF explica en su denuncia que Tebas incurre en un «abuso de autoridad» y que la Ley del Deporte especifica estos casos como «muy graves». En su escrito, Rubiales también solicita a la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) que suspendan a Javier Tebas de todos sus cargos, incluido su reciente nombramiento como vicepresidente de la Federación Española de Fútbol.

La pelota está en el tejado de un TAD que ahora debe decidir si da amparo a la denuncia de Rubiales o no. Los argumentos jurídicos esgrimidos en la misma son sólidos y actualmente las relaciones entre el CSD y el presidente de la Liga no son las más fluidas del mundo tras toda la polémica generada por la inscripción de Dani Olmo.