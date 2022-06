El rey Felipe VI no falló a Nadal en la final y Pedro Sánchez le dio plantón

Felipe VI no quiso perderse la final de Roland Garros 2022. El partido que enfrentó a Rafa Nadal ante Casper Ruud contó con la presencia en las gradas del rey, que como es habitual no faltó a la cita en la Philippe Chatrier en la que el tenista español se jugaba su decimocuarto título sobre la arcilla parisina. Seguidor habitual, como Juan Carlos I, de los éxitos del manacorí, no quiso perderse lo que podía ser un nuevo Grand Slam en la carrera del mejor deportista patrio de todos los tiempos. La gran ausencia, una vez más, fue la de Pedro Sánchez, que volvió a dar plantón al deporte español. Sí estuvo Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte.

El monarca trata de estar cerca de los éxitos de los deportistas españoles. Sin ir más lejos, la pasada semana se desplazó también hasta París para asistir a la final de la Champions que disputó el Real Madrid contra el Liverpool. Con Nadal no iba a ser menos. El balear tiene una nueva oportunidad para seguir firmando con letras de oro la historia del tenis y Felipe VI no se lo quiere perder.

No es a la primera final de Roland Garros que juega Nadal a la que asiste, puesto que ya lo hizo siendo aún Príncipe de Asturias. Sí que es su debut como rey, puesto que se perdió las cuatro anteriores que ha jugado el manacorí desde que reina. En las de 2017, 2018 y 2019 quien sí que estuvo fue su padre. Juan Carlos I guarda una gran relación con el tenista y no se perdía ninguna final en la pista central del recinto parisino.

Sánchez planta a Nadal

El que no acudió fue Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno volvió a ser el gran ausente en una cita de esta índole. Mientras que el monarca trata de asistir a todos los eventos importantes para el deporte español que puede, el jefe del Ejecutivo les da la espalda. Prueba de ello es que ni se le ha visto en las finales de Copa y de Champions, ni tampoco se le verá en la Philippe Chatrier.