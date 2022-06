Final de Roland Garros hoy, en directo: Rafa Nadal contra Casper Ruud, en vivo

Rafa Nadal juega hoy la final de Roland Garros 2022 ante Casper Ruud, tenista noruego, de 23 años y número 8 de la ATP. El español aspira a sumar un nuevo título más en Roland Garros, el decimocuarto, y ampliar a 22 títulos el récord de Grand Slams. Sigue en directo el resultado de la final de Roland Garros en directo y online entre Nadal y Ruud con comentarios en vivo.

Nadal – Ruud, en directo:

🎾4-1 Nadal confirma el break

Buen juego de Nadal para confirmar el break del juego anterior. Casi lo cierra en blanco, pero Ruud subió bien a la red para poner el 40-15 y alargarlo algo más.

(3-1) 30-0. Buen punto de Nadal

Buen punto de Nadal dominando con su derecha y pone el 30-0 en el marcador.

3-1🎾. Break de Nadal

Error de Casper Ruud tras un largo intercambio, se le quedó la bola en su lado.

(2-1). ¡Bola de break para Nadal!

Nuevo error consecutivo del noruego y tiende una bola de break a Nadal para ponerse de nuevo con ventaja en este primer set.

(2-1) 40-40 Aprieta Nadal

Le pegó mal Ruud y la bola bota fuera, ¡40-40! en el marcador. Intentaba cerrar el juego el noruego para poner las tablas, pero sigue el juego para Rafa y por tanto la posibilidad de buscar una nueva bola de break.

🎾2-1. Contrabreak de Ruud

Salvó una Nadal pero no pudo con la segunda. Ha jugado con segundo servicio y se le quedó ‘enganchada’ la bola con la derecha. Juego extraño para el balear y lo aprovecha Ruud para recuperar el break.

(2-0). Dos bolas de break para Ruud

Dos dobles faltas de Nadal le ponen en apuros en este juego. El noruego cuenta con dos oportunidades de hacer el contrabreak.

2-0🎾 BREAK DE NADAL

¡ROMPE NADAL! ¡Se iba a la red Casper Ruud y lo superó Nadal con el cruzado! ¡2-0 para el español ante el noruego en este arranque de la final de Roland Garros!

(1-0). Dos bolas de break para Rafa

¡¡Oportunidad para Nadal de romper!! Ha ido a por todas desde el principio el español en este primer turno de saque de Ruud. Se fue a la red el español y con dos smash seguidos ha conseguido las dos primeras bolas de break del partido.

🎾1-0 Empieza mandando Nadal

Buen juego de Nadal para poner el 1-0 en la final ante Ruud. El balear insistió en el revés del noruego, provocando algunos errores. Sólo ha cedido un punto en este juego tras una buena derecha de Ruud, que ha provocado el error posterior del español con una bola larga.

15:12. ¡Empieza la final!

¡EMPIEZA LA FINAL DE ROLAND GARROS 2022! ¡Al servicio, Rafa Nadal!

15:11. ¡Llegó el momento!

Rafa Nadal y Casper Ruud van a arrancar la final de Roland Garros 2022, se va a jugar abierto, aunque está bastante nublado el día en París.

15:06. Ya calientan

Casper Ruud y Rafa Nadal ya están calentando antes de la gran final de Roland Garros 2022. El Grand Slam francés ya tiene campeona, la polaca Iga Swiatek, ¿ quién será el campeón en el cuadro masculino?

15:02. ¡Ya salen los jugadores!

Ya llegan a la Philippe Chatrier los jugadores. En primer lugar ha llegado Casper Ruud, que disputa hoy su primera final de Grand Slam, y a continuación, con una gran ovación, ¡¡el 13 veces campeón de Roland Garros: Rafa Nadal!!

14:57. ¡A por la 14ª!

Se acerca el momento, enseguida aparecerán en la Philippe Chatrier los dos grandes protagonistas de la final de Roland Garros 2022: Nadal y Casper Ruud. Ya ha empezado la ceremonia de la final, sólo falta que lleguen los tenistas. Nadal está a un solo paso de agrandar su leyenda, llegar aquí en las circunstancias que lo hace es ya una gran victoria, pero queda echarle el lazo a la Decimocuarta en París.

14:57. Nadal, sobre Ruud: “No es ninguna sorpresa”

Rafa Nadal analizó a su rival, Casper Ruud, antes de la final de Roland Garros. «Casper es un profesional. Tiene muy buen carácter para jugar al tenis, es muy relajado y humilde. Siempre tiene una actitud positiva para aprender. Hemos podido ayudarle algo en la academia durante este tiempo, pero más que otra cosa, me gusta ver a buenas personas conseguir sus sueños. Estoy feliz por él, por su madre y su padre. Les conozco muy bien y son una gran familia. Me alegra que les vaya bien», dijo el balear.

«Para mí no es ninguna sorpresa. Casper es uno de los candidatos a ganar cada torneo sobre tierra batida en el que juega. Le tengo un gran respeto, en primer lugar, como amigo, también como jugador. Ha hecho grandes cosas en estos últimos años. No es ninguna sorpresa», aseguró Nadal sobre la presencia de Ruud en esta final de Roland Garros.

14:47. Nadal: «Todos los sacrificios hechos adquieren sentido al verme en la final»

«Significa muchísimo para mí seguir viéndome competitivo con 36 años, siento que todos los sacrificios que estoy haciendo adquieren un sentido con un resultado como éste, que todo merece la pena. La verdad es que la final en Australia me pareció más inesperada que esta, porque no puedo negar que este es el torneo en el que mejores resultados he obtenido así que sabía que si conseguía pasar bien las primeras rondas, podría tener más opciones. Sabía que no era el favorito al llegar, pero dejé claro que las cosas en el deporte cambian rápidamente y, por fortuna, lo han hecho», dijo Nadal tras sellar el billete a la final de Roland Garros.

14:43. Ruud, ante ‘el mayor desafío”

Casper Ruud ha alcanzado su primera final de Grand Slam. “Es algo con lo que sueñan todos los jugadores cuando son jóvenes”, explicó el noruego, de 23 años. “Conforme tu carrera avanza se convierte en un objetivo, pero no deja de ser un sueño. Ser capaz de jugar una final de Grand Slam es algo a lo que siempre he aspirado al verlas por televisión. Daré todo lo que tenga”, aseguró.

El noruego es consciente de la dificultad que entraña enfrentarse a Rafa Nadal en París. “Enfrentar a Rafa en una final de Roland Garros es probablemente el mayor desafío de este deporte”, advirtió. “Creo que va 13-0 en finales, y parece un reto imposible. Pero intentaré tener mi oportunidad como los 13 que han jugado antes que yo. Sabemos lo gran campeón que es y lo bien que juega en los mayores partidos”, dijo.

14:36. ¡Menos de media hora!

¡Se acerca el momento! Rafa Nadal y Casper Ruud están citados en unos minutos en la pista central para disputar la final masculina de Roland Garros 2022! Así preparaban esta mañana el partido tanto el español como el noruego.

🗣️ «It’s a good day for me and for tennis in general» — @CasperRuud98 looks ahead to this afternoon’s #RolandGarros final: pic.twitter.com/qtwKyoMgiA — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

14:30. Eclosión de Casper Ruud

El noruego está protagonizando una gran temporada. Suma ya dos títulos este año, ambos en tierra -Génova y Buenos Aires-, además de haber hecho final en Miami, partido en el que se vio superado por Carlos Alcaraz. Hasta ahora, su techo en Grand Slams estaba en los octavos de final que alcanzó en Australia el año pasado. En sus tres anteriores participaciones en Roland Garros, siempre se había despedido en tercera ronda.

14:20. Una ‘victoria asegurada’

La final de Roland Garros entre Nadal y Ruud se va a vivir de manera muy especial en la Academia Rafa Nadal. Y es que no sólo el balear ha llegado a otra final en París, sino que el noruego es también uno de sus alumnos y es el primero de ellos que alcanza una final de Grand Slam. “Si Rafa tiene que perder con alguien, mejor que sea con Casper, y lo mismo para Casper”, dijo Toni Nadal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafa Nadal Academy by Movistar (@rafanadalacademy)

14:13. Duelo inédito

Rafa Nadal y Casper Ruud se ven las caras en la final de Roland Garros, en un duelo inédito hasta ahora en el circuito. El español y el noruego nunca se habían enfrentado antes en un partido oficial, aunque sí saben lo que es entrenar juntos.

🏆 La Coupe des Mousquetaires attend son vainqueur…

🏆The Musketeers’ cup awaits his champ…. #RolandGarros pic.twitter.com/HhHqGCnAoB — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

14:08. Camino de la Decimocuarta en París

Rafa Nadal disputa su decimocuarta final en París, el español tiene pleno de victorias una vez que llega al decisivo partido de Roland Garros. Precisamente hoy se cumplen 17 años de su primera victoria en el Grand Slam francés, aquel 5 de junio de 2005. Ahora, con 36 años recién cumplidos lucha por su 14º título en París.

14:00. ¡Bienvenidos!

¡Buenas tardes! ¡Ya estamos por aquí para vivir en directo y online la final masculina de Roland Garros en la que de nuevo vuelve a estar Rafa Nadal! El español aspira a agrandar su leyenda en París camino de su decimocuarto Roland Garros y ampliar el récord de Grand Slams hasta los 22. Al otro lado de la red, Casper Ruud, noruego de 23 años y número 8 de la ATP, aspira a conquistar su primer Grand Slam.

Rafa Nadal, número 5 de la ATP, y Casper Ruud, número 8 de la ATP, son los protagonistas de la final masculina de Roland Garros 2022 que se disputa hoy domingo 5 de junio en la pista central Philippe Chatrier, a partir de las 15:00 horas. Se trata de un enfrentamiento inédito en el circuito, aunque ambos se conocen bien ya que se da la circunstancia de que el noruego es alumno de la Rafa Nadal Academy de Manacor.

Había mucha incertidumbre en torno al estado del tenista balear, pero Nadal ha vuelto a demostrar una vez su gran espíritu de lucha y su pasión por la competición y, tras conquistar el Open de Australia, vuelve a otra final de Grand Slam, en Roland Garros, donde puede establecer un nuevo récord en París.

La final de Roland Garros entre Rafa Nadal y Casper Ruud se podrá ver a través de Eurosport, a partir de las 15:00 horas, momento en el que ambos están citados en la pista Philippe Chatrier. Además, en OKDIARIO podrás seguir en directo y online el Nadal – Ruud de la final de Roland Garros con la previa del encuentro y comentarios en vivo del partido, para no perder detalle de todo lo que ocurra en la final del Grand Slam francés.