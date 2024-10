La renovación de Luis de la Fuente es una cuestión de estado

Lo primero que se debe dejar al claro a la hora de escribir esta noticia es que Luis de la Fuente tiene contrato como seleccionador español. De lo contrario, el flamante campeón de Europa no podría ejercer como entrenador de España. Es conveniente recordarlo, ya que en las últimas horas se ha podido leer y escuchar de todo. Lo que sí reclama, y está en su derecho, el técnico riojano, es que se merece una mejora tras haber ganado los dos títulos en los que ha competido como el combinado nacional: la Eurocopa y la Liga de Naciones. Es de justicia.

Desde Las Rozas son plenamente conscientes de la situación anómala de Luis de la Fuente. Lo saben, lo comprenden y se lamentan por ello. La actual Federación Española de Fútbol mejoraría sin ningún tipo de duda el contrato del seleccionador española, ya que se lo ha ganado en el banquillo, pero no es posible hacerlo por el momento por culpa de la paralización a la que el TAD, apoyado por el CSD y, a su vez, por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha sometido al máximo organismo continental desde hace más de un año.

Luis de la Fuente fue renovado por la Federación Española de Fútbol justo antes de que comenzase la Eurocopa de Alemania. Y es que, no se podía permitir que en medio del torneo el seleccionador español se quedase sin contrato. Lo que no se pudo hacer fue mejorarle las condiciones por culpa de la denuncia de Miguel Ángel Galán, el hombre que denuncia todo, ante el TAD que terminó con la inhabilitación de Pedro Rocha. Finalmente, dentro de las tres infracciones graves cometidas por parte del extremeño y su Gestora, no estaba la de haber renovado el contrato del seleccionador para la Eurocopa.

El bloqueo que vive la Federación Española ha impedido que nadie se atreva a firmar el contrato que mejoraría las condiciones de Luis de la Fuente y de su equipo. Desde el organismo federativo están seguros de que, tras las severas advertencias de FIFA y UEFA al Gobierno, entre diciembre y enero habrá nueva Asamblea y nuevo presidente, por lo que en ese momento, el seleccionador deberá sentarse a hablar con el mandatario o mandataria elegido y, por fin, mejorar un contrato que se merece y que la lamentable situación a la que están sometiendo a la RFEF ha impedido que se firme.

Luis de la Fuente debe esperar

No obstante, desde la Federación también quieren dejar claro que en estos momentos no se puede firmar este tipo de contratos, ya que la RFEF está a punto de comenzar un proceso electoral. Además, explican que Luis de la Fuente tiene contrato de alta dirección, aunque este debe ser mejorado por los éxitos cosechados.

En definitiva, Luis de la Fuente debe esperar. Es tan injusto como necesario. En los próximos meses la estabilidad debe llegar de una vez por todas a la Federación Española de Fútbol y, en ese momento, uno de los primeros deberes que tendrá que acometer el nuevo jefe del fútbol español será ser justo con un seleccionador que ha demostrado su valía en el banquillo de España.