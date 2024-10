La rajada de Marcelino contra el árbitro del VAR: «Si estás descendido es porque no eres muy bueno»

El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, responsabilizó a Jorge Figueroa Vázquez, árbitro al frente del VAR, de la acción del penalti que impidió la victoria de su equipo ante el Getafe (1-1), ya que dijo que no puede ser «protagonista» del partido en esa acción, además de destacar que se trata de un árbitro descendido. Una brutal rajada a la que se unieron bastantes jugadores del conjunto amarillo.

«No entiendo la jugada para nada. La aplicación del VAR para los árbitros que son jóvenes contra árbitros veteranos es complicada», dijo el asturiano, que argumentó que «pitan por corporativismo del veterano».

«¿Cuántos penaltis de estos se pueden pitar en un partido? Pero llega el señor del VAR y le llama y le dice que es penalti», declaró el técnico, que recordó que en la jugada hubo un forcejeo delante del árbitro principal, que decidió que no era penalti.

«Un árbitro descendido, que supongo que lo descenderían porque no era muy bueno, sí decide. Estamos en una situación en la que los entrenadores no estamos de acuerdo, pero como decide un comité hay que aceptarlo», apostilló.

En cuanto al partido, Marcelino aseguró que no se puede considerar injusto el resultado porque cada equipo «marcó un gol». «Creo que hicimos más merecimientos que el rival para ganar. Era un partido muy difícil, pero se escaparon los puntos en la jugada a la que no voy a poner más calificativos», reiteró.

Marcelino reconoció que le comentó al colegiado principal, García Verdura, que debía tener «personalidad» a pesar de la llamada de un árbitro veterano y descendido. «El VAR es consultivo y el árbitro decisorio», señaló el preparador del Villarreal, quien no quiso excusarse en las numerosas bajas para justificar el empate.

«El mejor jugador del partido fue el portero del Getafe, por lo que no tengo por qué echar en falta a los que no están», argumentó el técnico, quien incidió en que un partido «de tanto contacto y tanta disputa» no se puede decidir por un «penaltito».

«El punto está bien, pero se te escapan dos. Pero el cómo se produjo te hace estar contrariado», apostilló el entrenador, quien se mostró satisfecho de haber sumado 18 puntos de 30, si bien destacó que «20 hubieran estado mejor».

Bordalás opinó lo contrario

El entrenador del Getafe, José Bordalás, calificó de «justo» el resultado de su equipo en su visita al Villarreal (1-1), en un encuentro en el que elogió el rendimiento y compromiso de sus jugadores y que se equilibró gracias a un penalti detectado por el VAR y muy protestado por el cuadro local.

Para el técnico del Getafe, el penalti fue «clarísimo». «No tengo dudas y creo que nadie puede dudar que ha sido claro», apostilló.

El técnico alicantino destacó los primeros 35 minutos del Getafe y valoró su capacidad de reacción en la segunda parte tras haber recibido el gol del Villarreal en la última acción del primer tiempo.

«Nos ha faltado acierto en el último pase y calma», lamentó el entrenador del Getafe, quien valoró que su equipo no se descompuso en la segunda parte.

«Ellos tienen calidad y ocasiones, pero David Soria ha estado increíble», destacó el entrenador, que recordó que sus jugadores buscaron el empate hasta el final.

Bordalás señaló como una de las claves la presión de sus jugadores sobre Dani Parejo, al que calificó como un futbolista «increíble». El preparador del Getafe, a pesar de que su equipo sigue sin ganar fuera, se mostró satisfecho del rendimiento de sus jugadores a pesar de las circunstancias que han condicionado la planificación de su plantilla.

«Es evidente que nos falta la calidad y el desborde en los últimos metros que otros equipos sí tienen. Nosotros tenemos que mejorar, pero estoy contento del día a día de los chicos», explicó.

«Es una plantilla corta y con pocas alternativas, pero el compromiso es alto. Y confiamos en que el equipo siga por este camino e intente mejorar», concluyó.