La Premier League aplaza la jornada de este fin de semana por la muerte de la reina Isabel II

La Premier League ha decidido aplazar todos los partidos correspondientes a la jornada 7 del campeonato que debían disputarse este fin de semana como «muestra de respeto» tras el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.

— Premier League (@premierleague) September 9, 2022