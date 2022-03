Reforzado por su mejoría en los últimos partidos, el Atlético tratará esta noche de derribar por primera vez el impenetrable muro que le ha supuesto hasta ahora enfrentarse a Cristiano Ronaldo en competiciones europeas. Cinco veces se las ha visto con el portugués y cinco veces ha tenido que retirarse a boxes. En un desesperado intento por modificar la historia el equipo llega al choque de Old Trafford en una situación clasificatoria muy parecida a la de su rival. En juego está una golosa plaza en cuartos de final y los dos se agarran a ella como último recurso para salvar una temporada que no ha estado a la altura.

Ni Atlético ni Manchester han rendido en este curso de acuerdo a lo que se esperaba de ellos. Ambos ven como el otro equipo de su ciudad es el que manda tiránicamente en sus respectivas Ligas y ya sólo les queda la Champions para justificar un año decepcionante. De ahí la importancia del encuentro de esta noche, que dejará a uno de ellos vivo para pelear por unos cuartos de final en los que ya estará la flor y la nata europea.

Los rojiblancos parten esta noche desde cero porque esta temporada se ha dejado sin validez la regla del valor doble de los goles en campo contrario. En consecuencia el 1-1 del Wanda sirvió de muy poco y hará que ganarse el pan en los 90 -o 120 minutos- que se jueguen hoy en Old Trafford, un campo que acaba de ser testigo de una gesta sin precedentes de Cristiano Ronaldo, que con su hat trick al Tottenham no sólo se ha convertido en el máximo goleador de todos los tiempos superando al checo Josef Bican, sino que además le ha mandado un mensaje intimidatorio al Atlético cuando acaban de cumplirse justo tres años de los tres goles le marcó siendo jugador de la Juventus.

Simeone evitó en la rueda de prensa oficial previa al partido referirse a Cristiano, aunque es evidente que es una obsesión para los rojiblancos porque muchos de ellos, empezando por Oblak, estuvieron presentes en el partido de Turín. Sin embargo existe absoluta confianza en que hoy por fin se frene la racha y el equipo llegue a los cuartos de final avalado por los cuatro triunfos consecutivos que acumula en la Liga, pese a que el último, ante el Cádiz, fue agónico.

Kondogbia y Hermoso sacaron ayer la tarjeta de embarque recuperados de sus lesiones, y a su lado viajaron también Giménez, Lodi y Correa, que acabaron renqueantes el partido ante el Cádiz pero que ya están en condiciones, aunque el central uruguayo deberá someterse a una prueba antes de comenzar el partido que determinará si está o no en condiciones. De no ser así, el brasileño Felipe Monteiro volvería a ser su sustituto. Ésta es una situación tan habitual en el Atlético que ya no sorprende a nadie. Lemar y Carrasco son baja, al igual que Vrsaljko, y la del croata es especialmente dolorosa porque obliga al Cholo a alejar a Llorente del medio campo para dedicarlo al lateral derecho. El entrenador quedó muy satisfecho del rendimiento del tridente Herrera-Kondogbia-Llorente en el partido de ida, pero hoy no podrá repetirlo.

Una de las bazas a las que se aferran los rojiblancos es el extraordinario momento de forma en el que se encuentra Joao, con mucha diferencia el mejor de la temporada. El portugués lleva cinco goles consecutivos y ya marcó en el partido de ida. A su lado aparecerán o bien Correa o bien Griezmann porque el papel de Luis Suárez ha pasado a ser residual.

El Man’U recupera al lateral Luke Shaw, alta tras superar el coronavirus, y ayer también pudo entrenar Bruno Fernandes, que estaba infectado. La baja del portugués hubiera sido capital para los red devils ya que es el segundo máximo goleador del equipo tras Cristiano, pero tampoco en eso ha tenido suerte el Atlético. Por si faltaba poca madera vuelve el uruguayo Cavani, que no pudo jugar en el Metropolitano el partido de ida.

El esloveno Slavco Vincic, que ya dirigió el Atlético 0 Milan 1 en la fase de grupos, será el encargado de impartir justicia en Old Trafford. Vincic estuvo involucrado en mayo de 2020 en una caso de tráfico de drogas y prostitución en Bosnia Herzegovina del que no se concluyó ningún cargo en su contra, pero que por supuesto manchó su reputación para siempre. «No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado», afirmó el árbitro esloveno, compatriota de Jan Oblak.

Una nutrida representación de la afición rojiblanca acompañará al equipo en las gradas de Old Trafford con la esperanza de volver a vivir una noche tan histórica como la de hace dos años en Anfield Road ante el Liverpool. Con permiso de Cristiano, por supuesto.