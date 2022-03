Bruno Fernandes ha dado positivo por coronavirus y apunta a ser baja frente a los de Simeone. Según confirmó la prensa portuguesa el futbolista portugués está contagiado pero no se descarta su presencia en el duelo contra el Atlético de Madrid de este martes. Este positivo se une al de Shaw, que ya se contagió hace unos días. Rangnick ya confirmó en rueda de suerta que «con suerte, Luke volverá a entrenar mañana y Bruno tendremos que esperar y ver hasta el martes. Esta probablemente será una carrera de último minuto con él», confirmó el entrenador.

La noticia saltó tras el encuentro disputado por los de Rangnick ante el Tottenham. Los de Manchester afrontaban en casa el último partido antes de recibir a los madrileños en la máxima competición, ante uno de los rivales directos en la lucha por entrar en competición europea el próximo curso. Lo hacían con la duda de saber si el portero español podría estar, después de un falso positivo y muchos rumores acerca de que podría estar contagiado. Sin embargo, el toledano no sólo estuvo, si no que fue de la partida.

Bruno Fernandes ficou fora do jogo contra os Spurs porque testou positivo para coronavírus. Clube é cauteloso em cortá-lo da partida contra o Atlético por causa do falso positivo de David De Gea no sábado.

