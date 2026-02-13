Pipi Estrada regresa a OKDIARIO para dar las notas de la semana y esta vez es el Atlético de Madrid el equipo que se lleva la matrícula de honor. El conjunto rojiblanco goleó al Barcelona en la ida de semifinales de Copa, por lo que no es para menos este reconocimiento del periodista deportivo. Por su parte, el suspenso se lo lleva el arbitraje español -y concretamente el CTA- tras la polémica en ese encuentro al tardar siete minutos en revisar un fuera de juego.
Pipi Estrada premia al Atlético de Madrid en sus notas de la semana y suspende al CTA
Un tiburón blanco de dos metros confirma la presencia continua de la especie en el Mediterráneo español
Cadáveres y hacinamiento: así es la granja de codornices que vende huevos con sello de bienestar animal
Conviértete en un protector de las aves y de la naturaleza con esta herramienta interactiva
Más de 11.000 ciudadanos proclaman al jilguero europeo como Ave del Año 2026
Carlos de Prada: "Las autoridades han fallado al proteger a la ciudadanía de los tóxicos alimentarios"
Confirmados cuatro focos de gripe aviar de alta patogenicidad tras la muerte de 400 cigüeñas en Madrid
José Ramón Bauzá: "Estoy convencido de que llegaremos a alcanzar el 70% de SAF antes del 2050"
La aventura de zambullirte entre ballenas: la realidad aumentada llega al Oceanogràfic con 'Inmersión'
Nadar entre atunes: una experiencia inmersiva para observar de primera mano el valor de la acuicultura
Gwyneth Paltrow cede ante la presión animalista y retira la lana de angora china de su marca de moda
Día de la Música: las ocho canciones imprescindibles que alzan la voz por el planeta y la naturaleza
Una tortuga amputada en Valencia revela el drama de la contaminación plástica en el mar
La cooperación internacional lanza el último guardián espacial que vigilará el nivel de los mares
Rescatan a Tila, un ejemplar de serval que no podía ser cuidado como mascota por sus dueños
El fantasma blanco del Mediterráneo: fotografiado el primer lince ibérico leucístico de la península
Javier Ojeda, gerente de APROMAR: "Gracias a la acuicultura, tenemos pescado para todos"
Expertos del sector hídrico debaten en OKGREEN sobre los retos del agua en un contexto de emergencia climática
Germán García (KPMG) advierte que el cambio climático puede reducir hasta un 25% el valor de las compañías
McDonald's, Heineken e Iberdrola comparten su éxito en sostenibilidad: "Es un modelo de negocio"
Novillo anuncia una inversión de 2.000 millones para el agua de Madrid: "Será la obra hidráulica del siglo"
Bertrand Piccard: "La ecología debe ser rentable para convencer al mundo económico y político"
Muerte a golpes y condiciones insalubres: así crían a los patos que llegan a los súper asiáticos españoles
Temas
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios