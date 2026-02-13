Pipi Estrada regresa a OKDIARIO para dar las notas de la semana y esta vez es el Atlético de Madrid el equipo que se lleva la matrícula de honor. El conjunto rojiblanco goleó al Barcelona en la ida de semifinales de Copa, por lo que no es para menos este reconocimiento del periodista deportivo. Por su parte, el suspenso se lo lleva el arbitraje español -y concretamente el CTA- tras la polémica en ese encuentro al tardar siete minutos en revisar un fuera de juego.