El resurgir de Griezmann, el ‘viejo rockero’ de Simeone que lideró la goleada al Barça

El Atlético de Madrid ha firmado en la última semana dos de sus mejores actuaciones de toda la temporada. Primero fue el contundente 0-5 en cuartos de Copa del Rey ante el Betis, equipo contra el que tropezó tres días después en Liga, pero la mejor obra de los de Simeone llegó en la noche del jueves. El 4-0 endosado al FC Barcelona, al que no ganaban en el Metropolitano desde hace un lustro, tuvo varios protagonistas. Las goleadas ante béticos y blaugranas cuentan con puntos en común: la irrupción de Lookman, el mejor Koke de la temporada… y el resurgir del ‘viejo rockero’ Antoine Griezmann.

El futbolista francés recordó a sus mejores días, aquellos en los que bien pudo hacerse con el Balón de Oro, con un recital ante su ex equipo. Griezmann brilló en lo numérico, convirtiendo el segundo tanto del encuentro a los 14 minutos de juego, pero su actuación no se quedó ahí. Ante la ausencia de Barrios en la medular, y con Lookman y Giuliano percutiendo desde los costados, Simeone optó por colocar a Griezmann como una suerte de interior con libertad de movimientos en campo rival.

El futbolista atlético se convirtió en un dolor de cabeza constante para los de Flick, incapaces de detectar cómo, dónde y cuándo recibiría el balón Griezmann. Esta función como verso libre del equipo no es nueva para él, ya la ha ejercido en varias ocasiones en la selección francesa. Ante las carencias de una medular en la que sólo Pogba brillaba con balón, el rojiblanco actuaba como conector entre el centro del campo y la letal delantera gala. Al igual que hacía con Mbappé y compañía, Griezmann puso a correr a Lookman y Giuliano ante la línea defensiva adelantada de Hansi Flick.

Griezmann se reivindica ante el FC Barcelona

La gran actuación de Antoine Griezmann en semifinales de Copa del Rey no fue ante un rival cualquiera. El jugador de 34 años se reivindicó ante un FC Barcelona en el que jugó durante dos temporadas al completo. Después de brillar en su primera etapa en el Atlético de Madrid, el francés llegó a la Ciudad Condal en verano de 2019, a cambio de 120 millones de euros. Pese a dejar destellos de su calidad, Griezmann nunca se asentó en un equipo en el que Leo Messi seguía ejerciendo como capitán general y ‘pisaba’ las zonas predilectas de Antoine.

El campeón del mundo con Francia regresó al Atlético en 2022, en calidad de cedido. Con los rojiblancos volvería a recuperar su mejor versión y completó un negocio ruinoso para el Barça. El Atleti se hizo con sus servicios en propiedad por 20 millones de euros, recuperando a su jugador tres años después de su salida con un beneficio de 100 ‘kilos’.

Aunque la calidad persiste, los años y el físico no perdonan. Después de cerca de 15 años sin apenas lesiones ni bajones en su rendimiento desde su irrupción en la Real Sociedad, parecía que Griezmann iniciaba su cuesta abajo la pasada temporada. Aunque su papel en Champions estuvo a la altura, el galo bajó su producción ofensiva de manera notable en Liga.

Cuando parecía que la campaña 2025/26 sería la de su Last Dance en el Metropolitano, Griezmann ha vuelto a dar un paso al frente. Al igual que Koke, que también parecía destinado a perder protagonismo en pro de futbolistas más jóvenes, el francés ha demostrado que tiene cuerda para rato. Lo que queda de los ‘viejos rockeros’ de Simeone, esos que le llevaron a rozar la gloria europea y a romper el binomio en España, están empeñados en hacer suya la frase que reza que «nunca mueren».