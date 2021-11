La irrupción de Ansu Fati en el fútbol del más alto nivel es una realidad que a nadie se le escapa. Pocos rivales pueden detener a este habilidoso y eléctrico extremo, pero hay un adversario de otra índole que sí le está poniendo trabas a su crecimiento y desarrollo. Se trata de las lesiones. Y es que, a pesar de su corta trayectoria, el internacional español ha tenido que pasar por la enfermería en varias ocasiones.

Una de las lesiones más grave que ha sufrido Ansu Fati no es conocida por muchos. Sucedió en 2015 cuando militaba en las categorías inferiores del Barça alternando el cadete con el infantil. Fue con los chicos de su edad cuando en el derbi ante el Espanyol, el extremo recogía un balón y arrancaba la moto hasta sufrir una entrada que desembocó en una rotura de tibia y peroné.

Estuvo 10 meses sin poder jugar a causa de dicha lesión y, al estar en edad de crecimiento, se temían en el Barça que no pudiera volver de la misma forma. Estaban equivocados porque regresó y brilló hasta tal punto que unos años después estaba ya en la dinámica del primer equipo y catalogado como el nuevo Leo Messi. En agosto de 2019 ya estaba debutando con la primera plantilla cuando todavía tenía 16 años. Lo hizo ante el Betis, equipo que en aquel entonces no sabría que sería el club ante el que sufriría la otra grave lesión que ha marcado su carrera.

El 7 de noviembre de 2020 Ansu Fati tuvo que ser sustituido en el descanso porque pasada la media hora recibió una dura entrada que acabó obligándole a abandonar el terreno de juego. Las exploraciones médicas desvelaron que tenía roto el menisco de su pierna izquierda. El diagnóstico determinaba que el extremo, que había arrancado de una forma espectacular esa temporada, estaría unos meses de baja. La mala fortuna en la recuperación produjo una serie de complicaciones que le hicieron estar lejos de los terrenos de juego 10 meses, perdiéndose 47 partidos.

Pero además de estas dos graves lesiones de larga duración Ansu Fati ha sufrido otras de menor tiempo desde que llegó al primer equipo del Barcelona. La última, ante el Celta en Balaídos. El internacional español tiene una lesión muscular en el bíceps femoral y estará de baja un tiempo estimado de un mes que podría llegar hasta las 6 semanas. De esta forma, cabría la posibilidad de que el atacante culé no vuelva a jugar más este año.

Hace unos días también tenía unas molestias en la rodilla y se caía a última hora de la convocatoria del encuentro ante el Rayo Vallecano que acabó con derrota del Barça y con la destitución de Ronald Koeman. Remontándonos a la temporada pasada, dos meses antes de la rotura del menisco también tuvo que parar unos días por una contusión en la cintura.

En el curso 2019-20 no fue muy propenso a las lesiones, pero se perdió 2 encuentros por problemas y en total estuvo unos 22 días de baja por diversas lesiones, entre ellas, dos por molestias en la rodilla. En total, en su corta carrera, no ha estado disponible por problemas físicos en 58 partidos del primer equipo y después de volver al verde dejando buenas sensaciones, a Ansu Fati le queda regatear y marcar un gol a las lesiones para que no continúen frenándole.