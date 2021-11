El Barcelona hizo oficial a través de un comunicado que Ansu Fati ha sufrido una lesión en el bíceps femoral sin detallar si se trata de una rotura, un desgarro o un esguince y, por tanto, no dando detalles sobre su tiempo de recuperación. Lo que es evidente es que la estrella culé no podrá jugar con la selección española en el parón y podría no estar disponible para el estreno de Xavi Hernández como entrenador culé.

«Las pruebas realizadas esta noche a Ansu Fati han mostrado que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad», dijo el club a través de sus redes sociales durante la noche de este sábado.

Ansu Fati vuelve a encontrarse un problema por el camino en su regreso a la élite. Pese a que sus números goleadores están siendo excelentes, el jugador de 19 años ha sufrido varias recaídas desde su reaparición tras operarse del menisco en cuatro ocasiones.

El Barcelona no ha querido facilitar más detalles sobre el estado de Ansu Fati, aunque sí que es cierto que la enfermería se la va a encontrar llena Xavi Hernández en cuanto pise la Ciudad Deportiva culé. El delantero lleva tres goles en Liga en apenas 213 minutos de juego.