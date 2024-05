El palo de Luís Figo a Rufián tras el batacazo electoral de Esquerra: «Se te ve cabizbajo…»

Luís Figo ha aprovechado los resultados de las elecciones catalanas para volver a la carga contra Gabriel Rufián. El partido al que pertenece el político catalán, Esquerra Republicana, del que es portavoz en el Congreso de los Diputados, firmó su peor resultado desde 2010 al obtener solamente 20 escaños. Es por eso que el portugués aprovechó la situación para reírse de Rufián en redes sociales.

«Oye Rufi, no sé nada de ti, ¿no eres portavoz? ¿Será que estás en reflexión?», comenzó diciendo Luís Figo en sus redes sociales mencionando a Rufián tras el batacazo electoral que se habían pegado. La cosa no se quedó ahí. Después de esta reflexión, el ex futbolista portugués le felicitó por los resultados en tono de mofa: «¡¡¡Enhorabuena por los resultados electorales, pero se te ve cabizbajo será que estás cansado de tanto trabajo, ánimo campeón!!!».

Luís Figo estaba en su salsa y adjuntó una foto al mensaje en la que se a Orios Junqueras, presidente del partido, valorando los resultados de las elecciones con Gabriel Rufián a su lado. El portavoz de ERC en el Congreso aparece cabizbajo y en un segundo plano, lo cual hace el mensaje todavía más humillante para él porque no tiene ningún tipo de protagonismo.

Oye Rufi @gabrielrufian no sé nada de ti, no eres portavoz? será que estás en reflexión?

Enhorabuena por los resultados electorales pero se te ve cabizbajo será que estás cansado de tanto trabajo,ánimo campeón!!! pic.twitter.com/w9QGTlk71Q — Luís Figo (@LuisFigo) May 13, 2024

ERC ha perdido 13 escaños con respecto a las últimas elecciones y ha pasado de ser la primera fuerza empatada en escaños con el PSC a ser la tercera. El partido que lidera Salvador Illa fue el más votado y tendrá que buscar un pacto con los republicanos para poder formar gobierno en Cataluña. No obstante, los resultados para Rufián y compañía fueron bastante malos, se pegaron un buen batacazo y eso lo aprovechó Figo para mofarse de él.

Figo desveló el sueldazo de Rufián

No es la primera vez que Luís Figo y Rufián tienen un enganchón. De hecho, es bastante habitual ver al ex futbolista atizando al portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados. Hace unos meses, ambos protagonizaron un tenso enganchón en redes sociales. En este caso fue el portugués quien tomó la iniciativa, desmontando y destrozando al político catalán, haciendo público su sueldo cuando él hace gala de su arduo trabajo en el Congreso.

«Trabajar no es estar en un escaño aplaudiendo para legitimar a una institución antidemocrática y corrupta. Trabajar es estar en un escaño votando para subir el salario mínimo y las pensiones. Y muchos de los que hacen lo primero, luego no hacen lo segundo», dijo Rufián en sus redes sociales. Figo recogió el guante y le contestó. «¿Trabajar es votar? ¡Qué duro!», respondió el luso con una captura del sueldazo del político, que percibe 126.582 euros al año como portavoz de ERC.

Rufián volvió a utilizar su ya habitual a argumento de «duro es trabajar y defraudar, Luís». Y el portugués jugó con la ironía de nuevo haciendo ver que todos los españoles y extranjeros que tributan en nuestro país pagan de sus impuestos sueldos, como el de Gabriel Rufián simplemente por votar en el Congreso, tal y como él viene a decir: «Gabriel, me parece que el último ejercicio pagué para que votaras».