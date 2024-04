Gabriel Rufián y Luis Figo se han enganchado en las redes sociales en varias ocasiones. Esta vez, como ocurre habitualmente, ha sido el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados ha buscado al ex jugador portugués. Y es que el luso ha protagonizado un anuncio de Uber Eats que está dando mucho que hablar porque se mofa del barcelonismo recordando aquel famoso episodio del cochinillo que le lanzaron en el Camp Nou. Rufián ha aprovechado para atacar a Figo, que hasta el momento no ha respondido a la provocación del político.

Gabriel Rufián ha tirado de ironía y utilizado una sola frase para intentar mofarse del portugués, escribiendo en su perfil oficial que «una semana ficha por Glovo», aludiendo precisamente a aquella salida del luso del Barcelona para convertirse en jugador del Real Madrid, un polémico movimiento por el que se convirtió en el enemigo número uno del barcelonismo, de ahí que le recibieran en el Camp Nou tirándole de todo. No le debe molestar mucho a Figo este ataque, porque siempre ha reconocido que fichar por el Real Madrid procedente del Barcelona fue una de las mejores decisiones que tomó en su carrera, pues guarda mucho mejor recuerdo de su etapa merengue que de sus años en Can Barça.

Ya está bien de jugar con la comida: Esta vez pide cochinillo por Uber Eats y déjalo en la mesa (a poder ser con unas patatas panaderas) 🐷⚽ pic.twitter.com/5NOqz1Q8qk — Uber Eats España (@ubereats_es) April 18, 2024

Rufián y el polémico anuncio de Figo

Un Luis Figo que ha calentado con este spot el Clásico del próximo domingo recordando aquel episodio del cochinillo y mofándose del barcelonismo. «Han pasado ya muchos años desde aquel fatídico clásico, y desde entonces me habéis lanzado casi de todo», comienza Luis Figo en un anuncio de la plataforma Uber Eats. «Para todos los que me echáis de menos, ya no tenéis que esperar que saque un córner para que coma cochinillo. Porque en Uber Eats ya sabéis que podemos pedir casi casi de todo. Y para celebrar este clásico han metido mi plato favorito», añade antes de ver cómo recibe en su casa precisamente una cabeza de cochinillo. «Eso sí, si vas al partido deja el cochinillo en casa», finaliza el portugués en tono muy irónico. Por su parte, Uber Eats ha publicado el anuncio en sus redes sociales con este mensaje: «Ya está bien de jugar con la comida: Esta vez pide cochinillo por Uber Eats y déjalo en la mesa (a poder ser con unas patatas panaderas)».

En el citado spot de la plataforma de comida con servicio a domicilio, el ex futbolista se acuerda de aquel Clásico que disputó por primera vez tras fichar por el Real Madrid procedente del Barcelona. En aquel partido, hace más de 20 años, le lanzaron la cabeza de un cochinillo cuando se disponía a sacar un córner y aquella foto dio la vuelta al mundo, aunque también le tiraron todo tipo de objetos, hechos lamentables que no sirvieron para cerrar el Camp Nou, pues el Barcelona se salió con la suya y pagó sólo una multa.