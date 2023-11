Figo vuelve a cargar contra Rufián tras su amenaza a Pedro Sánchez

Luis Figo vuelve a cargar contra Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, tras su amenaza y humillación a Pedro Sánchez en la sesión de investidura. «Mire este hemiciclo. ¿Ve alguna alternativa a nosotros? ¿Ve a Albert Rivera? ¿A Inés Arrimadas? No, ¿verdad? No se la juegue», dijo Rufián desafiando y humillando al presidente del Gobierno, algo que ha llamado la atención al que fuera futbolista portugués: «Qué chulito el pseudocatalán».

«La capacidad para obligarle a acabar con la represión hoy y para obligarle, quizá, a que se vote en un referéndum mañana. La única verdad es que ERC empezó a tocar una música y que ahora muchos -en referencia especialmente a JxCat- están bailando. Nuestro compromiso es que cuando el PSOE les intente engañar, nunca, jamás, diremos que la culpa es de ustedes. Diremos que la culpa es del PSOE. Y les ayudaremos a que no pase», añadía Rufián.

Que chulito el pseudo catalán 🤓 https://t.co/no9g6S06qA — Luís Figo (@LuisFigo) November 16, 2023



No es la primera vez ni será la última que Figo y Rufián se enganchen en las redes sociales. No sorprende que el ex futbolista portugués y el diputado de ERC acaben a la gresca en Twitter. «Figo es el Zozulya con mejor representante», escribió el político hace unos meses, tratando de conseguir ese protagonismo que tanto le gusta.

No serían palabras ofensivas de no haber tachado y tildado antes tanto Rufián como Pablo Iglesias y sus séquitos al delantero ucraniano de «nazi», es decir, lo que estaba llamando es ‘nazi’ a Figo. Pero el ex de Real Madrid o Barcelona no se quedó callado y también le respondió vía Twitter: «Dice Gabriel el Rufián (o bandido, bandit, thug, outlaw, gangster, robber, ruffian) que dedica más tiempo en Twitter, que en trabajar. ¡Vamos!».

Hace unos años, Gabriel Rufián tachó a Madrid de «paraíso fiscal de facto» montado por «la derecha» y Figo respondió así: «¡Deja de chupar del bote y preocúpate de las empresas que dejaron Cataluña!». «Sigues mal informado, no tengo afiliación política, pero admiro y me identifico con los grandes gestores entre los cuales no te incluyo. Y no sé lo que te molesto más, si lo de que dejes de chupar del bote o lo de las empresas que ya se fueron de Cataluña», añadió el luso tras la respuesta de Rufián.

Hace unos días, el luso también cargó contra Pedro Sánchez y el PSOE por la amnistía, compartiendo un vídeo en el que Vicente Vallés desmontaba tirando de hemeroteca todas las mentiras del presidente del Gobierno, que ha sido investido este jueves gracias a los apoyos de los independetistas, entre ellos prófugos y delincuentes a los que tiende la mano para seguir en el poder.