El Open de Australia deja la participación de Djokovic en manos del Gobierno que le deportó

Novak Djokovic no lo va a tener nada fácil para jugar el Open de Australia 2023. El nueve veces campeón en Melbourne ya no está expuesto a un veto como tal por su decisión de no vacunarse contra el coronavirus, vista la mejoría total de la sociedad en cuanto a la pandemia se refiere, pero sí continúa con la sanción y la retirada de su visado hasta 2025 después de ser deportado el pasado mes de enero tras su choque con el Gobierno del país oceánico.

Tendrán que ser, precisamente, los grandes cargos de Australia los que decidan finalmente si Djokovic participa o no en el Open de Australia por una mera cuestión de entrada al país. Así lo asegura Craig Tilley, presidente de Tennis Australia, empresa organizadora del primer Grand Slam de la temporada y por ende, máximo mandatario en cuanto al torneo se refiere… pero no en lo que respecta a posibilitar la inscripción de Novak.

Craig Tilley, días después de las primeras declaraciones desde Australia, concretamente desde la oposición al Gobierno actual, se pronunció con respecto a la situación de Djokovic. “Pasé un tiempo con Novak en la Laver Cup, hablamos y me dijo que obviamente le encantaría volver a Australia, pero sabe que en última instancia será la decisión del gobierno federal», afirmó el mandatario del Open de Australia en el diario The Age.

Por tanto, Tilley deja claro que la decisión del torneo es que Djokovic esté, pero que esta no vale de nada si el Gobierno no decide darle una exención especial que implique la devolución de su visado, retirado hasta 2025 como parte de la deportación del pasado enero. “Tienen que resolver la situación y dependiendo del resultado, le daríamos la bienvenida a Djokovic en el Open de Australia», completó Craig Tilley en el medio local.

Las palabras de Tilley no deparan optimismo en un Djokovic que quiere jugar el Open de Australia 2023 a toda costa. El serbio ya vio las consecuencias deportivas de perdérselo y, además, de jugarlo, podría optar a su décimo título en Melbourne, una cifra redonda y que sólo ha alcanzado Rafa Nadal en Roland Garros.

El motivo de las escasas opciones actuales de Djokovic es su enfrentamiento con el Gobierno en enero, que acabó en deportación por parte del ministro de Inmigración, Alex Hawke. Esto de por sí se suma a las declaraciones recientes de la ex ministra del Interior, Karen Andrews, actualmente en la oposición, que aseguraba que un permiso excepcional a Nole sería “una bofetada para los australianos que se han vacunado».

Sí a los rusos en el Open de Australia

Craig Tilley, en sus declaraciones, sí abrió la puerta de par en par a la participación de jugadores rusos y bielorrusos en el Open de Australia, aunque no podrán competir bajo los colores de sus banderas debido al enfrentamiento bélico contra Ucrania. “En este momento, los jugadores rusos y bielorrusos podrán jugar en el Open de Australia», afirmó. «La única diferencia será que no pueden representar a sus países ni lucir sus banderas».