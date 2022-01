Novak Djokovic deberá abandonar Australia de forma inmediata después de que el ministro de Inmigración del país oceánico, Alex Hawke, tomara la decisión refrendada sobre su polémico caso. El número uno del mundo ha encontrado en el político a su gran enemigo y al producto de la prohibición de su participación en el Open de Australia, entre otras importantes consecuencias que derivan de su deportación del territorio.

El Gobierno de Australia anunciaba este viernes su decisión, independiente de lo que deparó el juicio, de prohibir la estancia a Novak Djokovic en su territorio. Esta decisión llega de la mano del «poder personal de cancelación» del ministro de Inmigración, Hawke, bajo la sección 133 C (3) de la Ley de Migración. Esta excepción es la que provoca que a Nole se le revoque el visado, lo que en principio le impedirá regresar al país australiano durante los próximos tres años.

La Ley de Migración establece que una persona cuya visa ha sido cancelada puede estar sujeta a un período de exclusión de tres años que impide la concesión de una visa temporal adicional. El ministro Hawke debía decidir si utilizaba el «poder personal de cancelación» y finalmente lo ha hecho al considerar que la exención médica de Djokovic para participar en el Open de Australia no tenía justificación válida y, por ende, el tenista no podía mantenerse en el país al no estar vacunado.

El perfil más buscado

Considerado como la mano derecha del primer ministro de Australia, Scott Morrisson, Hawke, de 44 años, es miembro del Partido Liberal Australiano. Después de una infancia complicada debido a la muerte de su madre, estudió en la Hills Grammar School y en Cumberland High School, para más tarde cursar sus estudios universitarios en la Universidad de Sydney. Acabada esta etapa se alistó en el ejército y sirvió durante seis años en Nueva Gales del Sur. Miembro del Gobierno desde 2018, su nombre salta al primer plano informativo a nivel mundial debido a su «poder personal» y la decisión derivada de este de deportar a Novak Djokovic.