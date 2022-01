El Open de Australia estará descafeinado con la ausencia de dos de los tres mejores tenistas de la historia. Por diferentes motivos, Roger Federer y Novak Djokovic, el hombre del momento, no estarán en Melbourne Park para defender los títulos que se han ido intercambiando en un duopolio en las siete últimas ediciones. Estas bajas abren un panorama inmejorable para Rafa Nadal, que cuenta con una gran oportunidad para convertirse en el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia si consigue romper su maldición en la Rod Laver Arena.

Nadal, que llega al torneo justo de preparación después de varios meses de ausencia por lesión, se fogueó en el ATP 250 de Melbourne, donde pese a no contar con rivales de peso mostró su talento y se hizo con el título tras superar en la final al norteamericano Cressy. Rafa no es el gran favorito al título en el Open de Australia, pero no contar con Federer y, sobre todo, Djokovic enfrente le otorgará una motivación extra en la carrera por superar la cifra de 20 Grand Slam en la que las tres leyendas están igualadas.

Más allá de las diferencias en cuanto al asunto sanitario, en el que Nadal se presume como defensor de las vacunas y Djokovic todo lo contrario, en lo deportivo Rafa no esconde que la ausencia de Nole le resulta favorable. «Deportivamente prefería que no estuviera, pero la justicia ha hablado y respeto sus decisiones», afirmó con sinceridad días antes de que se conociera la deportación definitiva del tenista por parte del Gobierno de Australia. Las opciones, por el momento escasas de Rafa, se multiplican si el nueve veces campeón no está entre los elegidos.

El ‘viejo’ Nadal y sus nuevos rivales

La decisión de deportar al serbio, comandada por el ministro de inmigración aussie, Alex Hawke, que ha acabado con Djokovic fuera del país y, por consiguiente, del Open de Australia, deja a Nadal en un escalón superior como candidato más experimentado a conquistar el torneo en Melbourne. De hecho, Rafa será el único ganador en liza en el cuadro masculino, por lo que talentos emergentes como Medvedev o Zverev estarán encomendados el éxito en una misión en la que el manacorense ya sabe lo que es levantar los brazos.

En estos momentos, el empate a 20 Grand Slam se encuentra con una única vía de ser quebrado y esa es la del segundo título de Nadal en la Rod Laver Arena. Rafa aparece en el cuadro como quinto cabeza de serie, lo que le depara un enfrentamiento potencial de máximo nivel desde cuartos de final, pero la experiencia y el margen de mejora del tenista español durante el torneo juegan a su favor para convertirse, números en mano, en el mejor tenista de la historia el 30 de enero.