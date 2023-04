Oficial: Pau Gasol hace historia al ser el primer español en el Salón de la Fama NBA

Ya es oficial. Pau Gasol se ha convertido en el primer jugador español en entrar en el Salón de la Fama NBA. Después de que Los Angeles Lakers le retiraran la camiseta, se confirmó que el de Sant Boi formaría parte del Hall of Fame de la NBA, el otro gran honor reservado para las verdaderas leyendas de la mejor liga de baloncesto del mundo. La noticia salió el pasado miércoles y este sábado lo han anunciado de manera oficial durante la Final Four de la liga universitaria estadounidense.

Así, Pau se convierte en el tercer español que lo logra en la historia después de los entrenadores Pedro Ferrándiz y Antonio Díaz-Miguel. La institución dio a conocer a la docena de figuras seleccionadas para la promoción de 2023 en el marco de la Final Four del baloncesto universitario en Houston (Texas), y entre ellos se encuentra el ex jugador español. «Un sueño hecho realidad», aseguró el mayor de los Gasol tras hacerse oficial.

A dream come true 💭 THANK YOU!!! 🙌🏻

Un sueño hecho realidad 💭 GRACIAS!!! 🙌🏻 https://t.co/4Ql9sdAFBj

— Pau Gasol (@paugasol) April 1, 2023