¿Por qué le retiran los Lakers la camiseta a Pau Gasol?

Pau Gasol vivió uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva una vez ya retirado, con la ceremonia de retirada de su camiseta por parte de Los Angeles Lakers. Después de una carrera espectacular en el mundo del baloncesto, la NBA y en concreto, la franquicia en la que consiguió dos anillos de campeón, decidió homenajearle en un acto emotivo en el que el español se confirma como la leyenda que es.

Sin embargo, muchos, a este lado del charco, no entienden aún de qué van este tipo de actos y por qué, realmente, los Lakers deciden retirarle la camiseta a uno de sus jugadores una vez retirado. Pau Gasol no es el primer baloncestista que ve cómo su elástica, en su caso con el número 16 a la espalda –es el dorsal que lució en su etapa completa en los Lakers– cuelga del techo del actual Crypto.com Arena, si no que tanto la franquicia angelina como otras muchas dentro de la NBA homenajean así a los jugadores más importantes de su historia.

Gasol, por tanto, se suma a una lista de 11 jugadores –12 con Pau– que ya han visto su camiseta y su número retirados de Los Angeles Lakers, debido a sus éxitos, tanto individuales como colectivos, en la que es considerada junto a los Boston Celtics como una de las dos principales franquicias de la NBA. Así las cosas, Pau suma su nombre a una lista repleta de superestrellas, caso de Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Elgin Baylor, Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar y, por supuesto, Kobe Bryant, gran amigo de Gasol y que vio retirada su camiseta tras su fallecimiento. Completan la nómina George Mikan, James Worthy, Gail Goodrich y Jamal Wilkes, jugadores también importantísimos para la historia de los de púrpura y oro.

Los méritos de Pau Gasol en los Lakers

Los méritos de Pau Gasol para ver su camiseta colgar del techo del estadio de Los Angeles Lakers no son menores, y Kobe Bryant vaticinó aún en vida que la camiseta con el ’16’ y el nombre de su mejor amigo se vería algún día en lo más alto del entonces aún Staples Center –actual Crypto.com Arena–. Gasol fue capital y principal escudero de Kobe en dos campeonatos conquistados por la franquicia, en los años 2009, ante Orlando Magic, y 2010, frente al eterno rival, los Boston Celtics. En ambos, Gasol tuvo promedios superiores a los 17 puntos y 10 rebotes de media, además de una conexión perfecta en cancha tanto con Bryant como con otros compañeros secundarios caso de Lamar Odom o Derek Fisher.

¿Qué significado tiene retirar la camiseta en la NBA?

Que te retiren la camiseta en una franquicia NBA significa varias cosas. La principal y más visual es que tu elástica pasa directamente al techo del pabellón de tu equipo, en este caso Los Angeles Lakers en el de Pau Gasol, pero además, su dorsal ya no podrá ser llevado por otro jugador en la historia del equipo, por lo que el ’16’, en homenaje a Pau, queda limitado al pívot español en lo que a los Lakers se refiere. Como curiosidad y en homenaje a uno de los mejores baloncestistas de la historia, la franquicia angelina decidió retirar en la última ceremonia previa a la de Gasol la camiseta de Kobe Bryant, pero además lo hizo con los dos números que lució en su carrera, tanto el ‘8’ como el ’24’ con el que finalizó su trayectoria.