Los Grandes Premios de Fórmula 1 y MotoGP de Australia han sido anulados por segundo año consecutivo por el coronavirus. A raíz de nuevas restricciones y problemas logísticos provocados por la pandemia de Covid-19, los organizadores han decidido suspender las carreras de Melbourne y Phillip Island.

We regret to announce the #AusGP will drop from the 2021 calendar

We have a number of options to fill the place left vacant – which will be worked through in the coming weeks – but we are all sad to miss the fans in Australia this year#F1 pic.twitter.com/VPQmKDwYDW

— Formula 1 (@F1) July 6, 2021