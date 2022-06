La obsesión del australiano Nick Kyrgios con Rafa Nadal quedó una vez más patente en el torneo de Halle (Alemania), una de las citas previas al gran evento de hierba de la temporada como es Wimbledon. El oceánico se medía ante Stéfanos Tsitsipas cuando durante un momento del partido, el juez castigó a Kyrgios con un warning que le llevó a la cólera y dejó un recado bien sonoro para el tenista español, ganador recientemente de Roland Garros, agrandando su leyenda.

El partido transcurría con normalidad, muy disputado entre ambos tenistas con el primer set en el bolsillo del griego y en el segundo 2-0 arriba Kyrgios, cuando éste perdió completamente los nervios en un momento. El polémico tenista restaba el servicio de Tsitsipas cuando recibió un warning por parte del juez de silla, que le castigaba por demorarse demasiado tiempo con la toalla, secándose el rostro del sudor y recolocándose acto y seguido su gorra. Fue en ese momento cuando el árbitro le advirtió con esa penalización, algo que no terminó de comprender el australiano y que llevó a encararse con él.

El gesto de Kyrgios era de sorpresa y luego de rechazo, comenzando a verbalizar su malestar dirigiéndose al colegiado mientras le pedía explicaciones. Fue una de las frases la que sorprendió a todos. «¿No puedo ir a por mi toalla? Juego contra Rafa y todo el tiempo tengo que esperar cuando voy a sacar. Y a él no le dicen nada», fueron las palabras del australiano al respecto, quejándose de ese habitual gesto del manacorí y que, según él, no es penalizado.

Tras esto, Kyrgios se sentó mosqueado en su silla pese a que el partido seguía en juego, con Tsitsipas esperando para sacar en mitad de su juego al servicio. El partido continuaría adelante, tras llevarse el primer set el griego 5-7, el australiano remontaría 6-2 y 6-4 para llevarse el partido y alcanzar los cuartos de final del torneo de Halle, derrotando así a otro grande. El partido se fue hasta las dos horas y seis minutos para encontrar un ganador y dejó patente que se le da bien enfrentarse al griego, al que ya ha vencido en tres de las cuatro ocasiones en las que se ha enfrentado a él.

