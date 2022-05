Nick Kyrgios ha concedido una entrevista en la que ha hablado abiertamente de su lucha contra sus problemas de salud mental. El chico malo del mundo del tenis tiene un carácter muy difícil como se puede comprobar en los partidos que disputa. Pero todo puede venir de lejos, y es que psicológicamente ha pasado momentos durísimos durante su vida.

«El equilibrio es algo con lo que me cuesta lidiar. Siempre he sido así desde que era un niño. Los partidos siempre fueron una montaña rusa», explica en una entrevista muy personal concedida a Wide World of Sports, del canal australian Nine. «Realmente me esfuerzo mucho. A veces es una lucha para mí. Algunos días me despierto y vengo a las pistas o me despierto y simplemente no quiero salir de mi habitación. Lidio con problemas humanos normales, pero también estoy orgulloso de mí mismo. Salgo, mantengo la cabeza baja y juego bien. No es fácil hacerlo semana tras semana», explica.

Episodios muy duros

Nick Kyrgios reconoce que le afecta lo que se diga de él: «No siempre es fácil. Puede que no asimiles tanta negatividad, ya que subconscientemente entra en tu cerebro. Me enfrento a eso todo el tiempo. ¿Problemas mentales de 2019? Fueron muy serios… hasta el punto hasta llegarme a autolesionar el brazo… y eso no está bien. Llegué a cortarme y quemarme en una mierda bastante jodida».

«Sentí que estaba decepcionando a la gente todo el tiempo. Me sentí inútil y odié mi vida en un momento. Supongo que alejé a todos los que se preocupaban por mí y no me estaba comunicando. Simplemente me cerré la vida real y estaba tratando de manejar y abordar mis problemas de frente. Estaba abusando mucho del alcohol y las drogas, y eso se salió fuera de control», añade el tenista australiano. «Ahora apenas bebo, literalmente tomo una copa de vino en la cena», finaliza.