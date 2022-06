Sin su presencia asegurada en Wimbledon ni en el resto de la temporada por molestias en el pie Rafael Nadal, paradójicamente, sigue dando pasos hacia el número uno de la ATP. El monopolizador de los Grand Slam en 2022 se encuentra en una posición más que privilegiada para asaltar una vez más lo más alto del ranking, como se demuestra en la última actualización, en la que se han restado los puntos conquistados en la edición de 2021 de Roland Garros después de una semana de coincidencia con los de la presente.

Nadal pierde puntos como semifinalista de 2021, pero la gran caída la protagoniza un Novak Djokovic que ya ni siquiera es número uno de la ATP. Ese privilegio corresponde ahora a Daniil Medvedev, finalista en el reciente torneo de s’-Hertogenboch, que se coloca por segunda vez en su carrera y en las últimas semanas como referencia del tenis mundial, con 7.890 puntos. Por detrás de él, en el 2, tampoco está Nole y sí Alexander Zverev, con 7.075 puntos. El alemán, lesionado de gravedad en la semifinal de Roland Garros ante Nadal, se perderá las próximas semanas de competición y no tiene fecha de vuelta.

Djokovic aparece en el tercer puesto del podio ATP, penalizado por su bajo rendimiento en Roland Garros en comparación con la edición anterior, en la que salió campeón, y con 6.770 puntos ve muy, muy cerca a un Nadal que es cuarto con 6.525 puntos y lo que es mejor, nada que defender de aquí al final de la temporada.

La diferencia con el primer puesto del ranking para Rafa es unos puntos superior a la de la semana anterior, donde se le sumaron sus 2.000 como consecuencia de la histórica conquista de su decimocuarto Roland Garros, pero la diferencia, nada desdeñable, es que ya no es Djokovic el líder sino Medvedev, un tenista mucho más irregular y que defiende una gran cantidad de puntos de aquí a final de temporada.

Wimbledon y un calendario para sumar

Así las cosas y teniendo en cuenta que Wimbledon no marcará directamente la diferencia en su edición de 2022 por la decisión de la ATP de no repartir puntos en el torneo –por el veto a tenistas rusos y bielorrusos–, Nadal podría seguir sumando independientemente de si su pie izquierdo le permite participar en el All England Club.

Rafa, además, no defiende nada tras su ausencia en 2021, como sucede en el resto de la temporada –a excepción de un encuentro ganado en Washington–, mientras que Medvedev y Djokovic sí tienen que hacer frente a enormes sumas que dejan en manos de la salud del manacorí una nueva presencia del ganador de 22 títulos de Grand Slam en lo más alto del ranking.