Negreira dijo que se gastó 400.000 en cenas y viajes pero las facturas se extraviaron

La pista del dinero que el Barcelona le pagó a José María Enríquez Negreira sigue siendo una incógnita y en conocer su destino final es en lo que se centra la investigación de Anticorrupción, a través de una unidad especializada de la Guardia Civil. Un año antes de que explotase el caso, la Agencia Tributaria ya le pidió explicaciones al ex vicepresidente de los árbitros por, al menos, 389.621,52 euros que se retiraron de la cuenta corriente de DASNIL 95 en efectivo y en cheques. Entonces, Negreira apuntó que se lo gastó en comidas, cenas y viajes, pero que había extraviado las facturas.

Durante la inspección llevada a cabo por Hacienda, el 14 de febrero de 2022, Enríquez Negreira era interrogado para dar las explicaciones correspondientes por las importantes retiradas de dinero de la cuenta en la que recibía los pagos del Barça. La investigación se centraba en los años 2016, 2017, 2018 y 2019 y en un total de 389.621,52 euros cuyo destino, una vez sacados del banco, no quedó nada claro, como refleja el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Al ser preguntado por cuál era el motivo de las importantes retiradas de dinero en efectivo y en cheques de aquellos años, Negreira respondió que se debían a «gastos de viajes, comidas y cenas». Sin embargo, no presentó prueba alguna que justificara que el destino final del dinero fuese el indicado.

«Son gastos de viajes, comidas y cenas. Yo he viajado mucho y la Federación sólo pagaba las reuniones oficiales. En los restaurantes, por ejemplo, solía pagar una vez al mes. Hacía reuniones a nivel particular que me interesaban por fútbol», contestó el que fuera número dos del Comité Técnico de Árbitros.

Negreira no presentó facturas

En concreto, la investigación se centró en conocer el destino del dinero retirado en efectivo y mediante cheques de las cuentas de Enríquez Negreira durante cuatro ejercicios. Se trata de 136.730,12 euros en 2016, de 145.969 en 2017, 83.316 en 2018 y otros 23.606,40 en el año 2019. A pesar de las explicaciones, no presentó pruebas que respaldasen su versión. Afirmó que guardaba todos los justificantes, pero que los había extraviado, debido a que su empresa había puesto fin a su actividad en 2019: «Sí. De comidas, todas; de hoteles, todo; el problema es dónde, porque llevo casi tres años cerrado».

En su momento, la Agencia Tributaria llegó a insinuar que sospechaba que todo ese efectivo acabó en manos de «terceros». Por ello, las pesquisas de la Guardia Civil se centran ahora en la «trazabilidad» del dinero que cobró del Barcelona, por lo que están analizando el patrimonio de personas próximas a Negreira y de miembros vinculados a las directivas de la entidad culé.