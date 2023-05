Seis meses: ése es el plazo que la Fiscalía Anticorrupción le ha dado a la Guardia Civil para elaborar un informe de investigación en profundidad sobre los detalles, las causas y el origen de los pagos por valor de 7,5 millones que el F.C Barcelona emitió en favor de José María Enríquez Negreira durante 17 años. Se busca conocer hasta qué punto los servicios del ex número dos del Comité Técnico Arbitral (CTA) pudieron influir en la competición y, sobre todo, desde y hasta cuando se produjeron los pagos: los investigadores llegarán hasta el inicio de éstos, en 2021 durante la época Gaspart, y confirmarán si no se produjeron abonos de algún tipo más allá de 2018.

Según ha sabido OKDIARIO, septiembre es el mes marcado en el calendario de la Fiscalía Anticorrupción para conocer ese informe de la Guardia Civil, en el que ya trabaja una unidad especializada en este tipo de investigaciones de delitos económicos. El resultado de ese documento será clave para el futuro del caso Negreira, ya que será el que marque hasta qué punto son responsables los dirigentes del Barça de ese delito de corrupción deportiva continuada y cuál era el nivel de conocimiento o los objetivos buscados con esos pagos.

Los imputados hasta ahora son el propio José María Enríquez Negreira junto a los ex presidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, así como los ex directivos Óscar Grau y Albert Soler. Su gestión, entre 2013 y 2018 -el periodo que centró la primera de las investigaciones policiales-, marca el límite de la prescripción de los delitos. Dependiendo de la gravedad de los hechos que se puedan probar, el máximo castigo penal irá desde los 5 a los 10 años. Sin embargo, todo lo que haya ocurrido antes de 2013 no se podrá castigar. Pero sí conocerlo, algo que podría poner en un aprieto al actual presidente, Joan Laporta, y al ex presidente Joan Gaspart. Si no judicial, sí ante la opinión pública.

Las pesquisas que está realizando actualmente la Guardia Civil, en función de policía judicial por encargo de la Fiscalía Anticorrupción, no están limitadas a unos años concretos. Según ha sabido OKDIARIO de fuentes próximas a la investigación, ésta va a remontarse hasta el origen de los pagos, que comenzaron supuestamente en 2001 durante la presidencia de Gaspart. Al tratarse de un delito de corrupción «continuado», la Fiscalía quiere conocer cuándo se iniciaron los pagos, ya que eso podría cambiar el hipotético horizonte penal de algunos de los imputados si se puede demostrar que los abonos de servicios a Negreira fueron heredados de directivas anteriores.

La querella contra el FC Barcelona presentada en marzo por la Fiscalía Provincial de Barcelona, y ahora asumida por la Fiscalía Anticorrupción, cedía a la Guardia Civil la investigación realizada hasta ese momento por una unidad de la Policía Nacional. Ya en manos de Anticorrupción, tanto la jueza como los nuevos fiscales le dieron un plazo de seis meses a los agentes para culminar ese informe, cuyos hallazgos preliminares se guardan con celo al estar bajo secreto.

Según fuentes judiciales, hasta ese mes de septiembre pueden esperarse pocas novedades en torno al caso Negreira. Un caso que, por otra parte, no corre peligro de prescripción ya que la querella presentada el pasado mes de marzo paralizó el cronómetro: mientras se investiga, no correrá el tiempo. El caso no caduca.

A sueldo

Una de las cuestiones que deberá resolver esa investigación es determinar si los pagos a Negreira por parte del FC Barcelona eran en la práctica un sueldo encubierto para el ex vicepresidente de los árbitros.

Al menos, así ocurrió en la primera fase de las facturas entregadas por el Barça a la Fiscalía Provincial de Barcelona, que mostraban una facturación idéntica mes a mes, con importes de algo más de 41.000 euros. Resulta significativo que durante los meses de junio y diciembre de 2013 y 2014, además, Negreira percibió en las cuentas de DASNIL S.L. por parte del club catalán exactamente el doble de la cantidad que venía recibiendo en un mes corriente. Algo que no pasó desapercibido en Hacienda: los pagos siguen un «patrón de nómina».

Hasta ahora, al estar acotada temporalmente la investigación hasta febrero de 2013 -por orden inicial de la Fiscalía-, no se ha podido acreditar que los pagos anteriores a esa fecha tuvieran la misma estructura de nómina. Sin embargo, en la investigación resultante de las actuales pesquisas podría detectarse si seguía ese mismo patrón.