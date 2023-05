Anticorrupción encarga un informe del patrimonio de los directivos del Barça en la era Negreira

Una de las prioridades de la investigación sobre el caso Negreira que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción, mediante una unidad especializada de la Guardia Civil, es localizar el destino final del dinero que el ex vicepresidente de los árbitros españoles cobró del FC Barcelona por servicios no prestados. La «trazabilidad» de los 7,5 millones de euros que salieron de las cuentas de José María Enríquez Negreira en metálico y de los que se perdió la pista. La Guardia Civil analiza pormenorizadamente el patrimonio de personas próximas al ex árbitro, así como de individuos vinculados a la dirección de la entidad blaugrana en busca de movimientos sospechosos en las fechas en las que fueron cobrados los cheques.

La unidad especializada de la Guardia Civil que rastrea para la Fiscalía Anticorrupción en las entrañas del caso Negreira tiene como prioridad localizar el destino final de los 7,5 millones de euros pagados por el Barça. Una enorme cantidad de dinero que, sin embargo, Hacienda no pudo localizar entre el patrimonio del ex número 2 del arbitraje español. No hay ningún tipo de incremento patrimonial, tan sólo queda de aquellos años un viejo Peugeot bajo embargo. Ni siquiera amasó propiedades: vive desde hace años en una casa alquilada en un barrio relativamente humilde de Barcelona.

Esa es la principal alarma que se les encendió a los investigadores cuando constataron el frenético ritmo de retiradas de efectivo, vía cobro de cheques, que iban a parar en metálico a las manos de Negreira. Pero a dónde fue a parar todo ese dinero, varios millones de euros, no hay pista alguna. Hacienda llegó a insinuar que sospechaba que todo ese efectivo acabó en manos de «terceros», sin especificar. Y eso es lo que precisamente ahora centra las pesquisas de la Guardia Civil.

La labor principal es localizar la «trazabilidad» de esa ingente cantidad de dinero cuyo destino final no se ha detectado aún. Los investigadores tratan de realizar un mapa completo de cada euro desde que sale de las cuentas del Barça hasta que se esfuma, ya en metálico, en las manos de Negreira.

Patrimonio

Además, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de la investigación, se ha abierto aún más el círculo en torno a Negreira para comprobar si el aumento patrimonial pudo realizarse a nombre de familiares de segundo orden. Se está chequeando si en esos entornos se produjeron adquisiciones de propiedades significativas durante esos años. El propio entorno familiar, como declaró su ex mujer a OKDIARIO, no llegó a ver «ni un duro» de ese dinero.

Pero las pesquisas no sólo se circunscriben al entorno del ex vicepresidente de los árbitros, sino también al entorno del club blaugrana. Una de las hipótesis que baraja aún la investigación es que parte del dinero haya terminado en manos de directivos de la entidad que pudiesen estar compinchados con Negreira para llevarse una parte de esos 7,5 millones de euros.

En ese sentido, la Guardia Civil, por encargo de Anticorrupción, está rastreando posibles incrementos de patrimonio entre ex dirigentes del Barça -y también entre sus familiares- que puedan coincidir con alguno de las decenas de movimientos de efectivo que realizaba Negreira a lo largo de cada ejercicio. El aproximadamente medio millón de euros anual que percibía procedente del Barça su sociedad, DASNIL 95, se esfumaban en apenas días.

Seis meses

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción le ha dado a la Guardia Civil seis meses de plazo para elaborar un informe de investigación en profundidad sobre los detalles, las causas y el origen de los pagos por valor de 7,5 millones que el FC Barcelona emitió en favor de José María Enríquez Negreira durante 17 años.

La orden de investigación busca conocer hasta qué punto los servicios del ex número dos del Comité Técnico Arbitral (CTA) pudieron influir en la competición y, sobre todo, desde y hasta cuándo se produjeron los pagos: los investigadores llegarán hasta el inicio de éstos, en 2021 durante la época Gaspart, y confirmarán si no se produjeron abonos de algún tipo más allá de 2018.

Según ha sabido OKDIARIO, septiembre es el mes marcado en el calendario de la Fiscalía Anticorrupción para conocer ese informe de la Guardia Civil, en el que ya trabaja una unidad especializada en este tipo de investigaciones de delitos económicos. El resultado de ese documento será clave para el futuro del caso Negreira, ya que será el que marque hasta qué punto son responsables los dirigentes del Barça de ese delito de corrupción deportiva continuada y cuál era el nivel de conocimiento o los objetivos buscados con esos pagos.

Los imputados hasta ahora son el propio José María Enríquez Negreira junto a los ex presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, así como los ex directivos Óscar Grau y Albert Soler. Su gestión, entre 2013 y 2018 -el periodo que centró la primera de las investigaciones policiales-, marca el límite de la prescripción de los delitos. Dependiendo de la gravedad de los hechos que se puedan probar, el máximo castigo penal irá desde los 5 a los 10 años. Sin embargo, todo lo que haya ocurrido antes de 2013 no se podrá castigar. Pero sí conocerlo, algo que podría poner en un aprieto al actual presidente, Joan Laporta, y al ex presidente Joan Gaspart. Si no judicial, sí ante la opinión pública.