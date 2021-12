Andy Murray demostró en Abu Dabi que está más fuerte que nunca. El tenista escocés logró romper la barrera ante rivales del top-10 tras su victoria frente a Rafa Nadal. Tras perder la final ante Rublev, el británico ha repasado la actualidad del tenis desde el Emirato donde ha aprovechado para mandar un recado a Gerard Piqué por su Copa Davis.

Ante los rumores de que Abu Dabi acoja las rondas finales de la Davis, el que fuera número uno del mundo en 2016 se ha pronunciado al respecto del nuevo formato que ha implantado el futbolista del Barcelona. El primer año se disputó íntegramente en Madrid, mientras que la última edición ha sido multisede siendo las eliminatorias finales en la capital española. «Tengo dudas sobre la Copa Davis, sí», comienza diciendo un Murray al que no le acaba de convencer este nuevo estilo de competición.

«Está claro que he jugado en Abu Dabi varias veces y hay buen ambiente, hay muchos expatriados y cada vez que he jugado aquí había buena entrada en la grada. Sin embargo, también he jugado en España, un país que ama el tenis, pero cuando jugamos en Madrid frente a los Países Bajos y a Kazajistán viví, sin dudas, el peor ambiente en todas mis participaciones en la Copa Davis. La posibilidad de jugar como local era lo que hacía que la Copa Davis sobresaliese para los jugadores, todo eso era bueno para nuestro deporte», explica el británico en una entrevista con Eurosport.

Murray se muestra crítico con la nueva Davis y se pronuncia sobre la posibilidad de jugar en Abu Dabi: «No quiero decir con esto que si la celebras aquí (Abu Dabi) vayas a tener un mal ambiente, no digo que las gradas estén vacías, pero no es lo mismo cuando no tienes una grada que te anima en casa. Es un problema que vivimos en España también. Soy escéptico cuando pienso, por ejemplo, si se enfrentasen España y Rusia en una final aquí, ¿conseguiríamos que viajasen el suficiente número de españoles y el suficiente número de rusos? Esa es mi principal preocupación».

La Fórmula 1 como ejemplo

El tenista de Glasgow, actual número 134 del ranking ATP, cree que el tenis debería plantearse imitar a la Fórmula 1, que ha vivido este año uno de los finales más espectaculares de su historia gracias a la trepidante batalla por el título mundial entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Tras varios años de dominio de Mercedes que provocó una caída en la audiencia, el neerlandés ha puesto fin a esa hegemonía. Esta pelea, con ayuda de las docu series Drive To Survive, ha dado la vuelta a la situación haciendo que la pasión por este deporte aumente y vuelva a tener grandes picos de audiencia.

«Yo estaría abierto a un formato así, porque creo que podría beneficiar mucho a nuestro deporte. Ambos lados, tanto deportistas como prensa, necesitamos entender que es beneficioso para nuestro deporte tener ese nivel de respeto mutuo y ese nivel de acceso entre ambos. Es buenísimo para el deporte en general. Sin embargo, para que un formato así funcione, la gente que lo esté grabando necesitaría tener mucho acceso, todos los jugadores deben estar cómodos con eso, y no estoy seguro de que los jugadores quieran estar de acuerdo. Pero sí, algo como Drive To Survive en el tenis sería genial», comentó.