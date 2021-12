España no contará con una de las dos wild cards de la organización de la Copa Davis, liderada por Kosmos Tennis y la ITF –Federación Internacional de Tenis– para las finales de 2022. El equipo español deberá enfrentarse en el duelo previo, a disputar en el mes de marzo, a Rumanía, un combinado asequible ante el que no debería tener problemas para estar en la lucha por el título, con un destino aún sin sede.

El duelo se celebrará el fin de semana del 4 y 5 de marzo, en la previa a la disputa del Masters 1000 de Indian Wells. España será local, por lo que ante su público tendrá aún más papeletas de clasificarse frente a un equipo rumano que tiene como líder a un veterano como Marius Copil, ya alejado del top 200 del ranking.

El equipo español está considerado en estos momentos como el tercer mejor en el ranking ITF, pero su prematura eliminación en las finales de 2021 le obligan a pasar por los qualifiers de marzo de cara a obtener una plaza entre los mejores. En un sorteo benévolo, sin demasiadas rivales potenciales de nivel debido a su condición de cabeza de serie, España salió encuadrada con Rumanía en el que será su próxima cita en la Copa Davis.

The 2022 Davis Cup by Rakuten Qualifiers draw in full 👇#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/o3Uab0SNfk

— Davis Cup (@DavisCup) December 5, 2021