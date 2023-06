Leo Messi reconoció que le gustaría volver algún día al FC Barcelona, a pesar de que se haya frustrado su fichaje en este mercado veraniego debido a la incertidumbre que envuelve al club. El argentino no sabe ni en qué momento será ni con qué tipo de trabajo, pero si tiene claro que vivirá en Barcelona con su familia y con la idea de ayudar al club de la manera que sea.

«Obviamente que sí me gustaría estar cerca del club. Es más, voy a vivir en Barcelona. Es una de las cosas que tenemos clarísimo con mi mujer, mis hijos. Ojalá, no sé en qué momento ni qué ni cuándo pero ojalá algún día pueda aportar algo al club y ayudar porque es un club que amo como siempre dije. Agradezco el cariño que tuve de la gente durante mi carrera y me gustaría estar otra vez acá, sí», explicó.