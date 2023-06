Las 10 mejores frases de la entrevista a Messi

Leo Messi jugará en el Inter de Miami. Durante la entrevista concedida a Mundo Deportivo y Sport, el jugador argentino no rehuyó ninguna pregunta y explicó los motivos que le han llevado a decantarse por jugar en Estados Unidos. Estas son las diez frases que resumen su decisión.

Su decisión

«Tomé la decisión que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100% o falta alguna cosa, pero bueno, decidimos continuar el camino allí».

Esperando al Barcelona

«Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera. Quería tomar mi propia decisión, pensando en mí, en mi familia».

El OK de la Liga

«La Liga había dado el OK, pero tampoco es real que la decisión sea mía porque faltan muchas cosas y es un verano largo en el cual no quiero volver a pasar por lo que ya pasé».

Herida abierta con el Barça

«Un poco sí, un poco sí… Por lo que decía antes. Por no poder despedirme de la gente como me hubiese gustado. Como creo que me hubiese merecido. Como también merecían e hicieron los jugadores que nombré. Me hubiese gustado irme de esa manera. Por un lado había quedado un runrún feo. Yo había sido el malo de la película y eso tampoco me gustaba mucho porque no había sido así».

La no renovación de 2021

«Fue durísimo. Uno de los motivos que recién expliqué es no volver a pasar por todo eso. Fue una etapa muy fea. Llegábamos con la ilusión de cada año, de volver a arrancar a entrenar y los nenes con sus colegios y sus rutinas. Cuando estaba todo para firmar, de la noche a la mañana, no se pudo hacer y me comunican que no es posible y me tengo que ir del club».

Otra oferta de Europa

«La verdad es que tuve ofertas de otro equipo europeo, pero ni siquiera la evalué porque en Europa mi idea solo era irme al Barcelona».

Etapa en el PSG

«Esperaba terminar de otra manera, pero bueno, fueron dos años, los cuales, en general fueron difíciles para mí, pero que ya quedaron atrás».

Xavi y Laporta

«En realidad, con el presidente Laporta hablé muy poquito, una o dos veces como mucho. Con Xavi sí tengo mucha comunicación, desde que llegó al club mucho más, y muy seguida. También hablamos de la posibilidad de que yo volviese».

Busquets y Jordi Alba

«Es otra de las cosas que dijeron, que me iba con Busi y Jordi a Arabia, que lo teníamos todo arreglado. Cada uno mira por su futuro. Yo obviamente que estaba pendiente de ellos, de que iban a hacer, pero, pero nunca ningún momento nos pusimos de acuerdo para ir juntos a ningún lado».

El dinero

«La verdad es que lo económico nunca fue un problema para mí ni un obstáculo en nada. Incluso nunca llegamos a hablar del contrato ahora. Se pasó por encima una propuesta, pero nunca una propuesta formal, escrita, firmada, porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no».