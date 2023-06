Oficial: Leo Messi ficha por el Inter de Miami

Fin al culebrón. Sin aún haber comenzado de manera oficial el mercado de fichajes, Leo Messi ha decidido finalmente rechazar al Barcelona y Al-Hilal y jugar en el Inter de Miami. Después de varios días en los que se hicieron públicas las negociaciones entre el entorno del jugador y el club azulgrana, el ’10’ emprende un nuevo reto en su carrera deportiva y lo hará en la Major League Soccer (MLS).

El Inter de Miami siempre apareció en las quinielas para hacerse con Leo Messi, pero todo hacía indicar que los favoritos eran el Barcelona o el Al-Hilal de Arabia Saudí. No obstante, el argentino ha decidido rechazar los 400 millones de euros anuales que le ofrecía el club saudí para jugar en Estados Unidos, uno de sus grandes objetivos cuando todavía era jugador azulgrana.

Por otro lado, el Barcelona luchó hasta el último momento, pero ni con el OK de la Liga al Plan de Viabilidad fue posible. La incertidumbre en torno a la situación financiera del club azulgrana no ayudó en la toma de decisión de Leo Messi, que decidió cerrar su futuro cuanto antes. Y es que la directiva culé necesitaba realizar varias ventas para poder acometer esta operación. Al no tener garantías, Messi ha decidido aceptar la oferta de un Inter de Miami que ha conseguido quizás la contratación más importante de su corta historia.

Así lo anunció el propio Leo Messi en la noche de este miércoles en una entrevista para el diario Sport donde también explicó los motivos de su rechazo al Barcelona: «Tomé la decisión que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100% o falta alguna cosa, pero bueno, decidimos continuar el camino allí».

Y no ha podido ser. Joan Laporta y el entorno de Leo Messi hicieron públicas las negociaciones desde que se hiciera oficial la salida del PSG. El padre del jugador estuvo en casa del presidente del Barcelona y ha su salida reconoció que su hijo quería jugar en el club de su vida: «Me encantaría que Messi volviera al Barcelona y es una opción. Quiere volver. No se sabe aún». Pero no se cumplirán los deseos ni del padre ni del propio jugador.