Lewandowski tiene la llave para el fichaje de Messi

Robert Lewandowski podría ser el elemento clave y definitivo para que el Barcelona pueda unir sus caminos con Leo Messi. El delantero polaco ha demostrado que, pese a sus 34 años, sigue al más alto nivel y prueba de ello es su primer Pichichi en España. Pero la realidad es que al club azulgrana le urge acometer alguna salida importante para poder convencer al argentino de que su proyecto es firme y solvente.

La Liga acaba de dar el OK al Barcelona a su Plan de Viabilidad, por lo que el conjunto azulgrana está en disposición de acometer la operación. Con esta luz verde, el club ya puede inscribir a Gavi, Araujo, Marcos Alonso e, incluso, poder anunciar el fichaje de Iñigo Martínez. Pero de momento, el fichaje de Messi no parece posible ya que deben vender. Y uno de los jugadores que podría salir y cuya mayor cantidad de dinero que podría dejar en las arcas es Robert Lewandowski.

De hecho, desde que acabó la Liga hace cuestión de días, Arabia Saudí ha comenzado con su plan de llevar a las grandes estrellas del fútbol a su país. El mercado de fichajes está patas arriba y habría puesto sus ojos en el delantero polaco. Cristiano Ronaldo fue el pionero, después ha sido Karim Benzema… Leo Messi es el gran deseo de los árabes y Lewandowski también lo tienen entre ceja y ceja.

Bien es cierto que no parece que el polaco esté dispuesto a querer salir del club. El ex del Bayern de Munich ha encontrado en el Barcelona un club competitivo, que ha ganado dos títulos en su primer año y ha demostrado tener un futuro prometedor. Además, la posible llegada de Leo Messi podría ser un gran aliciente, aunque parezca complicado juntar a ambas estrellas. El delantero de 34 años ha sido uno de los jugadores más utilizados por Xavi Hernández esta temporada y el propio entrenador se deshizo en elogios recientemente: «Robert ha cambiado la mentalidad del equipo».

Para dar más morbo al asunto, Pini Zahavi, su representante, viajó recientemente a Arabia Saudí con Joan Laporta para reunirse con el Ministro de deportes saudí. Los motivos del encuentro no trascendieron, pero en principio se habló de realizar un partido amistoso con el equipo femenino. No obstante, no se descarta una posible oferta del país árabe hacia su representado.

Próxima semana, clave

El director de OKDIARIO desveló este lunes en exclusiva en El Chiringuito de Jugones el más que posible regreso de Leo Messi al Barcelona, que todavía no se ha hecho oficial, pero que está cerca de producirse, más concretamente, esperan en el club culé que sea como muy tarde la semana que viene.

«Creo que viene al Barça. Su mujer quiere vivir en Casteldefells, no en Arabia Saudí y Estados Unidos sería otra etapa. El peso de la familia va a ser importante. Dije hace semanas que había pedido jugar de ‘9’ y eso entrañaba un problema con Lewandowski. Me fijé en el gesto el otro día del jugador polaco», comentó Eduardo Inda.

«En el Barça las cábalas que hacen es tenerlo todo listo y dispuesto para la próxima semana, post final de Champions. Las cuentas le salen. El problema del límite salarial con la Liga está resuelto y sólo queda que el jugador dé el OK. La cantidad que se le pagará estará entre los 16-18 millones, tal vez algo más», añadió el director de OKDIARIO.