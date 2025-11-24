Messi se mete en las finales de la Conferencia Este de la MLS

Leo Messi ha metido al Inter Miami en las finales de Conferencia de la MLS por primera vez en su historia. Liderados por el astro argentino, los de Florida consiguieron vencer a Cincinnati por 0-4 a domicilio. La estrella del conjunto dirigido por Javier Mascherano dio un auténtico recital con gol y tres asistencias. Después del varapalo del año pasado, donde cayeron en primera ronda, los de Miami consiguen el pase a su primera final del Este de la MLS.

Mascherano apostó por el joven rosarino Matteo Silvetti en vez del uruguayo Luis Suárez. Una decisión sorprendente, ya que el charrúa venía de no jugar el anterior partido por sanción. Pero la jugada le salió a las mil maravillas porque el argentino asistió a Lionel Messi en el primero y anotó el segundo. Silvetti, de 19 años, ni siquiera había nacido cuando Messi debutó en 2004 con el Barcelona.

La jugada le salió redonda. En el minuto 19, tras un robo de Jordi Alba en el centro del campo, Leo Messi abrió a la banda para Silvetti, la conexión rosarina, que se la devolvió con un centro al área que Messi remató de cabeza lejos de Roman Celentano, para inaugurar el marcador en las semifinales de la Conferencia Este.

Fue el sexto gol de Messi en estos playoffs de la MLS, su número 35 en liga. El astro argentino participaría en todos los goles del Inter en Cincinnati, autor de las asistencias en las otras tres dianas. El 10, además, acarició el segundo minutos después, cuando se plantó solo ante Celentano gracias a una asistencia magistral de Sergio Busquets, pero su remate cruzado se marchó rozando el poste.

Los dos equipos gozaron de ocasiones en este primer tiempo, aunque las más claras fueron para un Inter Miami que mostró su mejor faceta: muy ordenado y peligroso en ataque. Además, se dejó la piel en defensa hasta el último minuto, pese al marcador abultado.

El Cincinnati no pudo pulir sus carencias al descanso, abriendo un segundo tiempo sin rumbo, con un Evander desaparecido y jugando con una marcha menos que el Inter Miami, que no tardó en ampliar su ventaja. Corría el minuto 57, en una jugada iniciada por Tadeo Allende por la banda derecha para Messi, que habilitó a Silvetti. El joven atacante definió de primeras, cruzando el balón fuera del alcance de Celentano.

New York City, rival en la final

El Cincinnati no se había recuperado del golpe cuando, a los cinco minutos y prácticamente defendiendo en su propia área, Messi robó un balón a Evander y galopó, asistiendo al espacio a Allende, que se quedó solo frente al guardameta y lo superó sin dificultades.

El cuarto gol del Inter Miami fue un calco del tercero: una habilitación al espacio de Messi para Allende, que solo tuvo que definir frente a Celentano. La defensa del Cincinnati tendrá pesadillas con Silvetti y Allende corriendo por las bandas, mientras Leo dirigía el juego como un auténtico director de orquesta.

El Inter Miami se enfrentará ahora al New York City en la final del Este, después de que los de La Gran Manzana vencieran por 0-1 a Philadelphia a domicilio con gol de Maximiliano Moralez en el minuto 27. Un tanto que cita a los neoyorkinos con el equipo de Leo Messi. La final del Este se disputará el próximo fin de semana.