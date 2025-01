Mateu Lahoz explota contra Soto Grado y el VAR por el penalti anulado al Valencia: «Esto ya no es fútbol»

Mateu Lahoz se mostró muy crítico la noche de este domingo contra el arbitraje de Soto Grado y el VAR por el penalti anulado al Valencia: «Esto ya no es fútbol. Los que hemos estado sufriendo en el campo sabemos que es muy difícil arbitrar. Pero no podemos tratar al deporte desde otro prisma. Cada jornada van a más», denunció el ex colegiado.

El Barcelona arrolló al Valencia en la primera parte del encuentro, llegando a marcar cinco goles. Sin embargo, durante estos primeros 45 minutos hubo dos jugadas polémicas que fueron analizadas por Mateu. Primero, los jugadores del conjunto che reclamaron un penalti de Marc Casadó sobre André Almeida. Asimismo, posteriormente fue anulada una pena máxima de Szczesny sobre Hugo Duro por una falta anterior de José Luis Gayá sobre Jules Koundé que revisó el colegiado Soto Grado en el monitor VAR a instancias de su compañero Del Cerro Grande.

«Lo increíble es que si has decidido que en la jugada que hemos visto no era penalti para el Valencia, aunque haya duda, en esta no dudes tanto, concede penalti ahora. Esa es la lectura de la competición. Es lo mismo que ha sucedido en el área blaugrana y sería penalti a Almeida», indicaba Mateu.

«Dejemos las cosas estar»

«Es aquí más claro que da el balón, entonces antes habría penalti y ahora sería el segundo», reconoció el ex colegiado tras ver las repeticiones de la jugada. «Por favor, no intervengamos. Dejemos las cosas estar. Y si intervenimos, cuando vas a la pantalla, que te demuestren algo obvio», afirmó el ex árbitro internacional que se llevó las manos a la cabeza con lo ocurrido durante su intervención en los micrófonos de la cadena COPE.

Mateu considera que el intervalo de tiempo que había pasado entre ambas acciones y (según su opinión) la poca evidencia sobre la falta a Koundé, deberían haber servido para que el VAR no interviniera: «Seguimos tocando la esencia del fútbol. Mucha gente se ha ido a dormir después de esa imagen. Mis hijos Pau y Marc se han ido a dormir después de esa jugada».