Marc Márquez acudió este jueves a un evento con su patrocinador Estrella Galicia donde hizo repaso de la actualidad de MotoGP tras la primera carrera en Qatar, en la que terminó quinto, aunque también habló sobre la actualidad futbolística. El ilerdense, reconocido aficionado culé, desveló que sintió envidia de lo que vivieron los madridistas tras la remontada frente al PSG.

Presión

“La presión siempre se la pone uno mismo. No me escondo. Cuando hace apenas un mes pude empezar a ir en moto dije que mi objetivo es luchar por el mundial. Es una temporada especial. Había sido un camino de rositas pero me han tocado dos años duros, coincidiendo con dos años duros para la sociedad. En Qatar ya era diferente hacer las ruedas de prensa, sin una pantalla de por medio».

Noveno título y rivales nuevos

«Este reto lo afronto como un nuevo título, el de pasar dos años malos y volver a ganar, ya sea este o el que viene. Lógicamente sí puede ser este año mejor. No me escondo que lo quiero conseguir. Voy a luchar. Habrá rivales nuevos. Hay pilotos que conozco más como Pol o pilotos que conozco menos como Bastianini. Como se vio en Qatar los favoritos no estuvimos ni entre los 5 primeros y los que no pero sí lo habían hecho bien en pretemporada estuvieron arriba. El objetivo es luchar por conseguir puntos y estar arriba»

¿Está Márquez en modo ganar el domingo?

«El año pasado viví la experiencia de regresar en Portimao, no entraba ni entre los 10 primeros y acabé ganando tres carreras. Vi que en un año puede cambiar la película mucho. En Qatar y estas primeras carreras debemos tener paciencia porque aún no tengo ese feeling con la moto. Trabajando y por este camino confío en que va a llegar».

Constancia

«Es el planteamiento que afrontas el fin de semana. En Qatar salí sabiendo que el tratamiento era conservador. Sabía que una buena carrera un segundo tercero o cuarto. Una mala carrera era quinto o sextos. Me caí en el warm up con ese neumático y pensé en asegurar».

Ir por otra vía de Honda

«De momento es muy nuevo todo. La moto tiene potencial sino no sales en primera linea en Qatar. La moto la tengo que llevar a nuestro terreno. No había hecho más de 10 vueltas seguidas en los tests porque no podía. Para Indonesia hemos visto el camino. Aún no habrán piezas nuevas pero podemos ir probando cosas. Antes de la primera carrera tocar algo era un pistoletazo al aire. Honda tiene la ventaja de ir en una dirección con un piloto y en otra con otro, lo han hecho en el pasado. Pol hizo una buena carrera y llevamos la misma moto».

Arriesgar

«Va a depender de cada domingo en el warm up, se hace una reunión y se marca el objetivo. En Qatar hubo sustitutos. Tienes que arriesgar porque ahora en MotoGP si vas en modo conservador acabas el 10. Si en los entrenos tienes ritmo de cuarto quinto o tercero no puedes salir pensando que vas a ganar».

Mandalika

«Es un circuito de trazado simple pero las condiciones que nos encontramos en el test lo hicieron entretenido. Dorna está haciendo un gran trabajo, han reasfaltado la zona».

Rival en casa

«Siempre he tenido compañeros de equipo fuertes. Honda siempre ha tenido dos pilotos fuertes. Cuando estaba con Dani y Lorenzo estaba en mi momento álgido y ahora estoy recuperándome. Pol está yendo rápido. Eso está bien. Hace crecer la rivalidad dentro del box».

Pol, candidato al título

«Con Dani si que luchamos hasta el final del Mundial. Pol se ha fichado para ganar un Mundial. Sí que le veo luchando por el Mundial».

Madrid-PSG

“Como culé sentí envidia de lo que vivieron ayer. Las remontada fue increíble. El partido se giró en cuestión de cinco minutos. Vi el partido y lo disfruté”

Cambio generacional Messi-Mbappé

«Es como todo y como defendí en mi deporte en su día. Hay cambio de generación siempre. Va a llegar alguien más joven, con más chispa, se cruzan en el camino y tú vas bajando. Messi es uno de mis Idolos pero es normal que llegue un Mbapppé con esa chispa pero eso no le quita mérito».

¿Qué hace falta para ver al Márquez de siempre?

«Siempre he sufrido en Qatar. Es un circuito que no me gusta ir. Lo salvamos por las últimas vueltas. El otro día fue una carrera rápida. Lo más importante es que no hubo dolor. Eso fue lo que me dejó más tranquilo. Hay cosas que mejorar. Lo que me dejo más tranquilo es afrontar un fin de semana mas o menos tranquilo».