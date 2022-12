Luka Doncic, el hombre récord de la NBA

La NBA cambió, sin aún saberlo, el 22 de junio de 2018. Entonces, la liga no estaba preparada aún para conocer la ascendencia del acontecimiento que comenzarían a vivir tras una ceremonia del Draft en la que, con el número tres de la elección, saldría el nombre de Luka Doncic. Cuatro temporadas y media después, el genio esloveno sigue rompiendo récords de precocidad a la vez que reescribe la historia con marcas nunca antes vistas. La última, su triple doble de 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias, que ya está en el museo de los honores de la NBA y ha obligado al mundo del deporte a arrodillarse una vez más ante el nuevo elegido del baloncesto.

En muchos de los comentarios se podía destacar un dato curioso de la marca lograda por Doncic en la victoria ante los New York Knicks. «Ni Wilt Chamberlain lo consiguió». La realidad es que ni siquiera el hombre que con un físico extraterrestre –y un talento diferencial– marcó la NBA en la década de los 60 y de los 70 pudo alcanzar nunca un triple doble de la categoría de la del jugador franquicia de Dallas Mavericks. Tampoco Oscar Robertson, el pionero en estas lides, ni tampoco LeBron, Jordan, el más grande, o Russell Westbrook, el último en dominar la estadística de esta manera. Nadie como Doncic en toda la historia.

Sin embargo y pese a que la cifra ha provocado que todas las portadas se cambien para darle a él el protagonismo, lo de los récords de Doncic no es algo novedoso, si no algo a lo que ha ido acostumbrando al público desde prácticamente su llegada a la NBA. Privilegiado a la hora de sumar números, ya en sus primeras semanas en el campeonato norteamericano Luka fue acumulando récords de precocidad en los que, en el peor de los casos, compartía papel preponderante con LeBron James. También fue el primero anotar siete triples como novato y al término de la temporada se llevaría el rookie del año con unos números que le colocaban entre los cinco mejores de la historia de la NBA.

Ya lo había demostrado en el Real Madrid, con el que se había proclamado campeón de la Euroliga, siendo por el camino el MVP más joven de su historia, y en la NBA, aunque muchos se mostraban reticentes, el impacto fue el mismo. Pasaron los años y Luka, al margen de unos éxitos colectivos limitados por la plantilla de Dallas Mavericks, iba mejorando más y más al tiempo que batía cifras que dejaban con la boca abierta a los estadounidenses.

La temporada de la burbuja del coronavirus vio el debut de Luka en unos Playoffs y ahí se convirtió en el primero en superar los 30 puntos y ocho rebotes de media en su estreno en la postemporada. Por el camino, también batió marcas de anotación (42 puntos) en su debut, y se convirtió con 21 años en el más joven en anotar una canasta ganadora sobre la bocina.

Consolidado como estrella NBA y a la espera de un proyecto que le permita luchar por el anillo, Doncic ha ido poco a poco haciendo hueco entre sus numerosas marcas de precocidad a las absolutas, en las que lucha y en ocasiones bate a mitos como LeBron James, Michael Jordan o el máximo anotador de la historia de la liga, Kareem Abdul-Jabbar. Al histórico pivot de los Bucks y los Lakers le superó con sus números acumulados (70 puntos) en sus dos primeros partidos de Playoffs, mientras que al ’23’ le ha alcanzado en la presente temporada, al conseguir superar los 30 puntos en los seis primeros encuentros de la campaña.

Una semana antes de llegar a los 60 puntos, con 21 rebotes y 10 asistencias, el récord definitivo, Doncic había alcanzado su –entonces– tope de la temporada con 50 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias, marca nunca antes vista en la historia de los Dallas Mavericks, y que ha quedado en nada días después debido a lo extraordinario de un jugador que ha alcanzado un nivel como para batir hasta sus propias marcas, impidiendo que el mundo del baloncesto dibuje un límite para sus capacidades. Luka Doncic es un hombre récord que amenaza la historia de la NBA día tras día.

LUKA MAGIC 🪄

✨ 50 PTS

✨ 8 REB

✨ 10 AST

✨ 3 STL

✨ 76.6 FPTS

Luka Doncic is the first player in Mavericks franchise history to record 50+ points and 10+ assists in a game! #MFFL pic.twitter.com/ocH0UQYLpC

— NBA Fantasy (@NBAFantasy) December 24, 2022