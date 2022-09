La canasta imposible de Doncic en su legendaria actuación contra Francia

Luka Doncic lo ha vuelto a hacer. El exjugador del Real Madrid ha anotado 47 puntos, la segunda mayor anotación en toda la historia del Eurobasket, para liderar la victoria de Eslovenia frente a Francia en la última jornada de la fase de grupos (82-88). Su colosal actuación permite a su selección pasar a octavos de final como primera de grupo.

27 de esos puntos los anotó en la primera parte, donde protagonizó una jugada para la hemeroteca que reafirmó que está tocado por una varita. El base de Dallas Mavericks se tuvo que jugar un triple a la desesperada porque se acababa el tiempo de posesión y lo anotó a una mano y en la cara de Rudy Gobert, un gigante de 2,16 metros que ha ganado en tres ocasiones el premio al mejor defensor de la NBA. Canela en rama.

TAKE A BOW. LUKA HAS 27 IN THE FIRST HALF!#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/yJFW7Pglk1

— #EuroBasket 2022 (@EuroBasket) September 7, 2022