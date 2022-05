Suárez se despide entre lágrimas: «Siempre seré hincha del Atlético»

El Atlético de Madrid homenajeó a Héctor Herrera y Luis Suárez en su último partido en el Wanda Metropolitano. Ambos futbolistas pondrán fin a su etapa como rojiblancos al acabar la temporada. El uruguayo se mostró visiblemente emocionado y no pudo contener las lágrimas ante el cariño de los aficionados que coreaban su nombre. Apenas ha estado dos temporadas pero ha sido suficiente para convertirse en una leyenda del club.

Sus goles valieron una Liga la temporada pasada y eso no lo olvidarán jamás en el Atlético. La zona Suárez será recordada por los atléticos por los siglos de los siglos. Este año no ha podido mostrar su mejor versión, la que llevó en volandas al equipo al título, y ese es uno de los motivos por los que el club ha decidido no renovar su contrato. Sus compañeros le hicieron un pasillo como homenaje y le regalaron una camiseta conmemorativa. El 9 no pudo contener las lágrimas en su discurso y aseguró que los lleva en su corazón y que «allá donde estemos, siempre habrá un hincha del Atlético».

«Agradecer uno por uno a todos los hinchas del Atlético, la gente del staff, la gente que trabaja en el día a día. Es impresionante el cariño que me brindaron desde que llegué y eso jamás lo olvidaré. A los compañeros por abrirme las puertas en un momento complicado. Lo que tenía que hacer es intentar devolvérselo dentro de la cancha. Me entregué al 200% en la cancha al club que me abrió las puertas. Aparte de la Liga conseguida me llevaré el cariño que me brinda la gente por la calle. Tanto yo como mi familia, allá donde estemos, siempre habrá un hincha del Atlético porque los llevaremos en nuestro corazón. ¡Aúpa Atleti y mucha fuerza!», dijo Suárez en su despedida.

En medio del discurso el uruguayo tuvo que parar de la emoción y la gente respondió cantando «es del Atleti, Lucho es del Atleti». Lucho no pudo contener las lágrimas y al terminar de hablar se abrazó a sus hijos y rompió a llorar, de nuevo. Al finalizar el acto el club le mandó un mensaje en redes sociales: «Lucho es del Atleti. Eternamente agradecidos». La etapa de Suárez en el Atleti ha sido breve pero intensa. No tendrá placa porque no llega a los 100 partidos, pero sin duda el nombre de Luis Suárez será recordado como el de una leyenda más del Atlético de Madrid.