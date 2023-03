Luis de la Fuente limpia la selección de jugadores del Barcelona

Luis de la Fuente ha dado a conocer la nueva lista de convocados para los partidos de la selección española ante Noruega y Escocia. El nuevo seleccionador ha llevado a cabo una gran revolución con 15 cambios respecto a la última lista de Luis Enrique en el Mundial y en la que destaca una gran limpia de jugadores del Barcelona.

En el Mundial de Qatar, fueron siete los jugadores del conjunto azulgrana elegidos por Luis Enrique. En cambio, el nuevo seleccionador nacional ha tomado la decisión de ‘cargarse’ a Eric Garcia, Ansu Fati, Ferran Torres y Jordi Alba. Sergio Busquets, es el cuarto futbolista del Barcelona que no estará esta vez tras haber anunciado su retirada de la selección. Luis de la Fuente no consiguió convencerle en su decisión y el ex capitán le deja el brazalete ahora a Álvaro Morata.

Los jugadores del Barcelona que se mantienen en esta lista son los jovencísimos talentos, Gavi, Pedri y Alejandro Balde, que serán los nuevos referentes de una selección en la cual Luis de la Fuente ha combinado juventud con veteranía.

Durante la etapa de Luis Enrique al frente de la selección española, el Barcelona ganaba por goleada al Real Madrid en cuanto a representación de jugadores. En los últimos meses, del conjunto blanco era sólo Carvajal el único representante, pero, ahora, Luis de la Fuente ha confiado en Dani Ceballos, quien fuera su ojito derecho en la sub-21 y también a Nacho Fernández, que se lo ha ganado a pulso en este inicio de 2023.

Por lo tanto, Luis de la Fuente iguala en número de jugadores al Barcelona y al Real Madrid. Tres del conjunto azulgrana por tres de los blancos, en la que se trata de una lista de jugadores que tratará, a corto plazo, llevarse la Nations League el próximo mes de junio donde se enfrentará a Italia en las semifinales de la Final Four.