Luis Enrique atendió a los medios de comunicación desde el estadio de San Siro en la previa del encuentro que enfrentará a Italia y España en las semifinales de la Liga de las Naciones. El combinado nacional busca un puesto en la final ante un conjunto contra el que ya perdió en la pasada Eurocopa. El seleccionador asturiano explicó que «es un partido muy estimulante con muy cosas que perder y mucho que ganar”.

Ausencia de delantero puro

“Siempre he traído seis o siete delanteros a la lista. Se puede llegar al gol de muchas maneras y este sigue siendo el mismo objetivo”.

Críticas a la lista

“Yo no tengo noticias de nada. No me interesa lo que sucede alrededor a la Selección. Yo veo la lista de siempre. El tiempo dirá si he acertado o me he equivocado”.

Periodistas

“No os leo porque sé más de fútbol que la mayoría de lo que opinan y tengo más información que vosotros. No hay ninguna de las opiniones que pueda leer que me pueda interesar”.

Centrales

“Yo he jugado muchas veces con dos centrales derechos. En la Selección nos pasa una cosa un poco diferente. Hay una lateralidad a la hora de jugar y muchas veces el perfil podría ser de un diestro o un zurdo”.

Sergi Roberto

“Le conozco perfectamente. Puede jugar en varias posiciones y estoy encantado. Es un grandísimo jugador que ahora le está costando pagar algún plato roto”.

Nivel de España

“No he visto sus partidos de clasificación para el Mundial. Tengo que reconocer que soy muy afortunado. Tengo un potencial de jugadores para representarnos de una valía incuestionable. Eso a mí me motiva mucho”.

Premio envenenado

“Sigue siendo un premio. Estamos entre las cuatro mejores y fuera se han fuera grandes selecciones. Es un estímulo y un premio, pero hay que ser muy ambiciosos”.

¿Gavi titular?

“Sólo lo he visto un entreno y lo hice con once jugadores. Hoy haremos un entreno prepartido. Le veo muy bien. Veo lo que ya sabía de antemano y lo podemos refrendar cada vez que lo vemos en el Barça. Hay que tener tranquilidad y que dentro de unos años pueda cumplir 100 o 150 partidos con la Selección”.

Eric García

“Le veo fantástico. No hay jugador de alto nivel que no haya sido criticado y vilipendiado. Y si no lo has sido es que no eres jugador de un gran equipo”.