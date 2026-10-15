Liquidación total en el outlet oficial de Nike: rebajan al 30% uno de sus modelos más vendidos

Nike vuelve a poner el foco en uno de sus modelos más reconocibles con una oferta que puede convencer a los que buscan unas zapatillas deportivas con estilo a un precio más bajo. Las Nike Air Max 90 para hombre en color gris humo están disponibles ahora en el outlet oficial de la marca por 104,99 euros frente a los 149,99 euros que costaban anteriormente. Una rebaja del 30% que permite ahorrar 45 euros en uno de los diseños más populares del catálogo de la firma estadounidense.

La promoción llega en un momento en el que las zapatillas deportivas siguen ocupando un lugar destacado en la moda urbana. Las Nike Air Max 90 son un clásico que ha conseguido mantenerse vigente durante décadas gracias a una silueta fácilmente reconocible, una estética inspirada en el deporte y una combinación de materiales que aporta personalidad al diseño. Ahora, los que tenían este modelo entre sus opciones para renovar el calzado pueden encontrar un motivo más para hacerse con él pagando algo menos de lo habitual.

La oferta está disponible en la web oficial de Nike, aunque algunas tallas empiezan a agotarse, por lo que conviene comprobar la disponibilidad antes de realizar el pedido. La demanda puede variar según la talla y el momento de la compra, de modo que no todas las opciones tienen por qué seguir disponibles durante los próximos días. Los 104,99 euros que marca actualmente la ficha del producto convierten esta promoción en una oportunidad para aquellos que llevaban tiempo esperando una rebaja de estas características.

Nike rebaja las Air Max en gris humo

Las Air Max 90 nacieron en 1990 y desde entonces se han convertido en una de las siluetas más representativas de Nike. Aunque sus orígenes están ligados al mundo del running, con el paso del tiempo han ganado protagonismo como zapatillas para el día a día. Su diseño combina diferentes paneles, líneas marcadas y una cámara de aire visible en el talón que forma parte de su identidad. Precisamente, uno de los aspectos que explican su popularidad es que no necesitan seguir cada nueva tendencia para continuar presentes en las calles. Su estética deportiva encaja con prendas informales y conjuntos urbanos, desde unos vaqueros y una camiseta hasta pantalones deportivos y sudaderas.

La amortiguación Air visible en el talón es otra de sus señas de identidad. Esta tecnología está pensada para contribuir a la amortiguación durante la pisada, mientras que la construcción de la zapatilla mantiene la imagen clásica que ha acompañado al modelo durante años. El resultado es un diseño que conserva su estilo deportivo y que se ha consolidado también como una opción habitual dentro de la moda urbana.

El color es otro de los puntos fuertes de esta versión ahora rebajada en el outlet oficial de Nike. El gris humo aporta una apariencia discreta que permite combinar las zapatillas con una amplia variedad de prendas y colores. Es una alternativa para quienes buscan salir del blanco y el negro sin apostar por colores demasiado llamativos. Con unos vaqueros azules, pantalones negros o prendas deportivas, estas Nike Air Max 90 pueden encajar en diferentes conjuntos para el día a día.

Con un precio rebajado de 104,99 euros, rente a los 149,99 euros originales, el ahorro alcanza los 45 euros. El descuento del 30% y el hecho de que algunas tallas empiecen a agotarse hacen recomendable revisar cuanto antes la disponibilidad en la tienda oficial de Nike, que está dando mucho que hablar con esta promoción.