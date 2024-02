Lewandowski echa un capote a Xavi: «Si eres entrenador del Barça tienes mucha presión»

Robert Lewandowski analizó la situación del Barcelona en la antesala del encuentro contra el Granada el próximo domingo en Montjuic. Entre otros temas, el delantero polaco habló de la marcha de Xavi Hernández a final de temporada y aseguró que entiende perfectamente su decisión porque «si eres jugador o entrenador del FC Barcelona tienes mucha presión». El 9 azulgrana también reconoció que la diferencia con respecto al año pasado es que hay «menos jugadores con experiencia y muchos más jóvenes».

«Si eres jugador o entrenador del FC Barcelona tienes mucha presión, es normal. Es muy difícil el momento, no solo para los jugadores, sino también para Xavi. Entiendo lo que significa esto para él: es del Barça, exjugador, ahora entrenador… Desde el punto de vista emocional es muy difícil para Xavi y le entiendo perfectamente. No solo para él, sino para su familia también. Ahora lo mejor es que nos centremos en esta temporada porque aún podemos ganar con Xavi», comentó Lewandowski al ser preguntado por el adiós del técnico catalán.

Este año, el Barcelona, ha pegado un bajón y eso se ha visto reflejado en la clasificación de la Liga, en quedarse fuera de Copa y peleando para seguir adelante en la Champions League. El polaco dio la clave de lo que está sucediendo, de por qué se ha producido este cambio del equipo con respecto al año anterior donde salieron campeones de Liga.

«Es difícil explicar sólo en una palabra, son muchas cosas. También tenemos un poco el equipo distinto al del primer año, menos jugadores con experiencia, ahora con muchos jugadores jóvenes y claro, tienen mucho potencial, mucho talento, pero al final necesitas también experiencia y con este equipo necesitas un poquito de tiempo para jugar bien o mejor», comentó el delantero del Barça en una entrevista concedida al diario Sport.

Sobre los jóvenes, el ex del Bayern y Dortmund comentó: «Tienen mucho futuro, pero necesitan un poco más de tiempo, es normal. Tienes calidad y talento, que es importante, aunque es normal que con 16 años la mentalidad sea un poco distinta a si tienes 22, 23 o 25 años. Es normal, esto pasa en todo el mundo, no sólo en el fútbol. Otra cosa es si tienes 16 o 17 años y juegas para el primer equipo del Barcelona, estando en un nivel top. Es muy difícil. Si quieres a jugadores para diez años, es importante que ahora haya equilibrio entre jóvenes y jugadores con experiencia».

Lewandowski confía en la remontada

La Liga se ha puesto muy complicada para los de Xavi, pero Lewandowski confía en que el Madrid pierda puntos y puedan darles alcance. «Pueden pasar muchas cosas. Ahora tenemos a seis puntos al Girona y a ocho al Madrid, pero tenemos muchos partidos. El Real Madrid también y puede perder muchos puntos, pero lo primero es que nosotros juguemos mucho mejor y ganemos cada partido. Si pasa esto, tendremos una oportunidad en la Liga».

Al ser preguntado por su mejor versión, el polaco reconoció que ha atravesado por un momento muy complicado durante la presente temporada: «Estaba en un momento difícil porque no tenía muchas ocasiones para marcar y a nivel defensivo encajábamos mucho. A nivel ofensivo, no solo para mí, sino para todo el equipo, costaba estar a gran nivel, pero como equipo sí vamos a trabajar y estamos trabajando».

Por último, Robert habló sobre la segunda amarilla a Vitor Roque frente al Alavés: «La segunda amarilla para Vitor es una situación que no entiendo por qué el VAR no funciona en ese momento. No es un problema del árbitro. Tal vez tienes que trabajar más que tu oponente, pero si estamos en el campo mejor que el rival y ganamos, está todo bien.Para Vitor es difícil, es joven y muy emocional, pero no es culpa suya».