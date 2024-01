Lewandowski organiza una comida de conjura sin Xavi y con música de Shakira

Las aguas siguen revueltas en el Barcelona. Este lunes los jugadores de la plantilla se han conjurado en la casa de Robert Lewandowski para una comida en la que hacer piña. Esta reunión llega un día después de que el entrenador, Xavi Hernández, les diera explicaciones sobre su inesperado anuncio en la rueda de prensa posterior a la dura derrota contra el Villarreal. De uno en uno, los jugadores fueron llegando al domicilio del polaco tras el primer entrenamiento de la semana y el penúltimo antes del partido de Liga contra Osasuna en Montjuic.

Los grandes ausentes de la comida fueron los miembros del cuerpo técnico, incluido Xavi. Lewandowski fue el anfitrión de una barbacoa en su casa de Castelldefels en la que estuvieron todos los jugadores del Barça, los mismos que cayeron el pasado sábado estrepitosamente por 3-5 contra el ‘submarino amarillo’. Aunque sí que estuvieron en la charla explicativa de Xavi en la ciudad deportiva Joan Gamper, las otras dos ausencias fueron el capitán, Sergi Roberto, y Alejandro Balde, pues ambos están lesionados.

Gavi, el primero en levantar la mano y mostrar su apoyo al técnico catalán minutos después de su bombazo, sí que estuvo en la comida organizada por el polaco, el futbolista más veterano del primer equipo. La situación del Barcelona es realmente delicada y merecedora de una conjura de este tipo, pues ya son 11 puntos los que le separan del Girona y 10 del Real Madrid.

🎥 | The squad upon leaving Lewandowski's house after the team lunch. #fcblive pic.twitter.com/eQ4xMQVGAT

— BarçaTimes (@BarcaTimes) January 29, 2024