José María del Nido ha pedido públicamente el apoyo de los pequeños accionistas del Sevilla FC para que sindiquen las acciones a su nombre y, de esta forma, poder «echar a los okupas» que dirigen el club en la junta general de accionistas que se celebrará el próximo 4 de diciembre y que se antoja muy importante para el futuro del club.

«Sevillista, el Sevilla te necesita a ti. A la próxima Junta General del 4 de diciembre acudiré con más de 47.000 acciones entre propias y representadas, pero quiero tener tu aliento, quiero representar tu voto. Quiero que me ayudes a echar a los okupas del Sevilla Fútbol Club que están dilapidando económica y socialmente, no digo ya deportivamente viendo como estamos, para acometer la construcción nuevamente del mejor Sevilla de la historia», pidió el ex presidente del Sevilla en un vídeo difundido en sus redes sociales.

«Da igual el número de acciones que poseas, si es una, dos o cincuenta. Lo que yo quiero es llevar el aliento del mayor número de sevillistas posibles a esa junta general de accionistas. Volveremos a construir el Sevilla de 2006 y 2007, es evidente que con tu apoyo será más fácil. Por eso necesito ese aliento que te pido en este empuje final. No dudéis que lo mejor del Sevilla está aún por llegar y con ustedes detrás mía será mucho más fácil. Viva el Sevilla», añadió Del Nido.

El próximo día 4, en la junta general de accionistas, Pepe Castro será relevado en el cargo por su vicepresidente primero, José María del Nido Carrasco, hijo de José María del Nido Benavente, con quien mantiene un litigio en los tribunales por la representación del mayor paquete de acciones del Sevilla FC, aproximadamente un cuarto de los títulos.

El enfrentamiento de los Del Nido

Del Nido Benavente, de hecho, ha solicitado en un juzgado la adopción de medidas cautelares que le permitan votar el próximo lunes por la remoción del consejo de administración. Si el juez rechazase esta petición, el ex presidente vería cómo su primogénito, al que ya ha tildado de «okupa» en sus últimas comparecencias públicas, accede al cargo.

«Aunque ganase la Liga y la Champions, voy a echar a este consejo de administración», ha llegado a manifestar el abogado, que agita el descontento de la afición en este inicio de campaña en el que los resultados no acompañan al Sevilla: el cántico ‘¡Pepe Castro, dimisión!’ es un clásico al término de casi todos los partidos que se celebran en el Sánchez-Pizjuán.

Los éxitos deportivos de la etapa de Castro al frente del Sevilla contrastan con la complicada situación de una sociedad que acumula pérdidas en los tres últimos ejercicios y que no tiene siquiera aprobadas las cuentas de la temporada antepasada ni nombrados los auditores. Este rechazo a la gestión del club mostrado por las últimas asambleas no sólo obedece a la acumulación de acciones por parte de Del Nido Benavente y del grupo inversor estadounidense con el que se ha aliado, 777 Partners, sino también por la oposición de pequeños accionistas que reprochan a sus dirigentes las altas remuneraciones que perciben los miembros del consejo de administración.